Strzelanina w Krakowie. Wiemy, co dzieje się z rannymi. Są pierwsze dobre wiadomości!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-08 9:46

Są pierwsze dobre wiadomości po dramatycznym ataku na krakowskim Rynku. Dwie osoby ranne w sobotniej (7 listopada) strzelaninie opuściły już szpital, a jeden z rannych funkcjonariuszy został wybudzony ze śpiączki. Nadal trwa walka o zdrowie drugiego policjanta.

W niedzielę rano (8 listopada) napłynęły nowe informacje o stanie rannych w sobotnim ataku w Krakowie. Jak przekazała w Polsat News podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, dwie z kilkunastu osób, które trafiły do krakowskich szpitali z ranami postrzałowymi, zostały już wypisane.

Są również dobre wieści dotyczące rannych funkcjonariuszy. Jeden z dwóch policjantów, którzy ucierpieli podczas dramatycznych wydarzeń, został wybudzony ze śpiączki.

Nasi policjanci dzielnie walczą. Też napłynęły informacje, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji.

Dramatyczny apel o krew dla rannego policjanta

Wciąż potrzebna jest pomoc dla ciężko rannego starszego posterunkowego Jakuba Kulika. Wystosowano apel o oddawanie krwi grupy AB Rh+. Osoby, które chcą pomóc, powinny zaznaczyć podczas oddawania krwi, że jest ona przeznaczona właśnie dla Jakuba Kulika.

Krwawy atak na krakowskim Rynku. Sześć osób nie żyje

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę po południu. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek, a następnie otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policjantami został ranny i zatrzymany.

Bilans tragedii jest tragiczny. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów.

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ROLKI