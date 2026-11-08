Strzelanina w Krakowie. Wiemy, co dzieje się z rannymi. Są pierwsze dobre wiadomości!

W niedzielę rano (8 listopada) napłynęły nowe informacje o stanie rannych w sobotnim ataku w Krakowie. Jak przekazała w Polsat News podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, dwie z kilkunastu osób, które trafiły do krakowskich szpitali z ranami postrzałowymi, zostały już wypisane.

Są również dobre wieści dotyczące rannych funkcjonariuszy. Jeden z dwóch policjantów, którzy ucierpieli podczas dramatycznych wydarzeń, został wybudzony ze śpiączki.

Nasi policjanci dzielnie walczą. Też napłynęły informacje, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji.

Dramatyczny apel o krew dla rannego policjanta

Wciąż potrzebna jest pomoc dla ciężko rannego starszego posterunkowego Jakuba Kulika. Wystosowano apel o oddawanie krwi grupy AB Rh+. Osoby, które chcą pomóc, powinny zaznaczyć podczas oddawania krwi, że jest ona przeznaczona właśnie dla Jakuba Kulika.

🚨PILNE❗️ Apel o krew dla Policjanta z Krakowa❗️ Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Policjant został ciężko ranny i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+. Każdego, kto może pomóc, prosimy o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce. WAŻNE❗️ Przy oddawaniu krwi należy wskazać, że jest ona przeznaczona dla Jakuba KULIKA.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 8, 2026

Krwawy atak na krakowskim Rynku. Sześć osób nie żyje

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę po południu. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek, a następnie otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policjantami został ranny i zatrzymany.

Bilans tragedii jest tragiczny. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów.