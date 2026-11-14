Dorożki wracają na Rynek Główny. 3 ranne osoby wciąż w szpitalu

Dorożki znowu w centrum Krakowa

Dorożki wróciły do centrum Krakowa. Po tygodniu od tragicznego zamachu na Rynku Głównym od dziś konie znów wożą turystów. Przewoźnicy nie kryją, że wiążą się z tym ogromne emocje.

- Myślę, że dzisiejszy powrót na Rynek jest takim symbolem, że mimo bólu, strachu i złości musimy powoli wracać do normalności. To nie znaczy, że zapomnieliśmy o tej tragedii, która się wydarzyła, ale wierzymy, że nawet z najgorszego wydarzenia da się podnieść i iść dalej - powiedział Radiu Eska Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Dorożkarze przypominaj, że tragedia na Rynku Głównym w szczególny sposób dotknęła również ich. W sobotniej strzelaninie rannych zostało 4 dorożkarzy. 1 osoba już opuściła szpital, 3 kolejne nadal walczą o powrót do zdrowia.

- Jeśli chodzi o moją ciocię Agnieszkę to w dalszym ciągu niektóre odłamki tkwią w dłoni oraz w nodze, więc tu będą konieczne dalsze operacje. Jeśli chodzi o Piotra to na szczęście się obudził, jego stan dzięki Bogu jest już lepszy, jeśli chodzi o Asię to też czeka ją kolejna operacja. W najbliższych tygodniach niestety nie będą w stanie opuścić szpitala - mówi Nęcek.

W sieci trwa zbiórka na leczenie rannych dorożkarzy, do tej pory zebrano ponad 630 tys zł.

Powolny powrót feniksa

Na razie na rynek wróciły tylko 2 dorożki, na kolejne Krakowianom i turystom przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

- Wszystkim dorożkarzom z którymi rozmawiałem jest ciężko, niektórzy nie są jeszcze gotowi, ale dzisiaj chcemy zapoczątkować ten powolny powrót do normalności, aby przywrócić tutaj naszą obecność. Myślę, że może to pomóc i pokazać innym, że ten Kraków wróci kiedyś - kończy przedstawiciel Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

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