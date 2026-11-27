Łukasz Gibała zapowiada referendum. Mieszkańcy Krakowa zdecydują o dorożkach

W zapowiadanym na 2027 rok referendum ma znaleźć się pytanie o dalszą obecność dorożek na Rynku Głównym. Nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała jeszcze podczas poprzedniej kampanii wyborczej zapowiadał usunięcie zaprzęgów konnych z centrum miasta i od dawna deklaruje zdecydowany sprzeciw wobec ich funkcjonowania w ścisłym śródmieściu, jednak ostateczną decyzję postanowił oddać w ręce mieszkańców.

„Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że chciałby zapytać mieszkańców o zdanie, co do dalszego funkcjonowania dorożek na Rynku Głównym. Wynika to z wcześniej składanych zapowiedzi, co do organizowania referendów w istotnych sprawach, a taką - zdaniem prezydenta - jest kwestia dalszego funkcjonowania konnych dorożek w Krakowie”

- powiedziała Patrycja Piekoszewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Łukasza Gibały.

Rzeczniczka podkreśla, że jednym z głównych powodów przemawiających za likwidacją dorożek jest troska o dobrostan zwierząt.

„Tym bardziej, że wiele środowisk uważa, do czego przychyla się też prezydent, że działalność dorożek konnych, z uwagi na dobrostan zwierząt, powinna zostać zaprzestana”

- dodaje Patrycja Piekoszewska.

Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich odpowiada prezydentowi

Fiakrzy nie zamierzają rezygnować i przypominają, że od końca XIX wieku tworzą nieodłączny element krajobrazu Krakowa. Pierwsze zdjęcie dorożki na Rynku pochodzi z 1851 roku, a sami dorożkarze zaznaczają, że przetrwali najtrudniejsze okresy w dziejach Polski.

„Nie usunęła nas ani okupacja ani komuna. Nie wystraszył nas zamachowiec, na linii strzału którego znaleźli się dorożkarze. Prezydent Gibała też nas nie usunie, bo jesteśmy nieodłącznym elementem krakowskiego krajobrazu jak Kościół Mariacki czy Sukiennice”

- mówi Eryk Nęcek, wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Dorożkarze wrócili do pracy po strzelaninie

Wspomnienie o zamachowcu odnosi się do niedawnych wydarzeń na Rynku Głównym, w których to właśnie dorożkarze byli najbardziej poszkodowaną grupą zawodową. Uzbrojony napastnik oddał z bliskiej odległości strzały w kierunku stojących na postoju dorożek i ciężko ranił czterech fiakrów. Jeden z poszkodowanych, Piotr Łagan, nadal leży w szpitalu z kulą tkwiącą w sercu, jednak mimo tych wydarzeń dorożkarze wrócili już do pracy.

„Nie było łatwo wrócić. Ja akurat miałem szczęście, moment przed rozpoczęciem strzelaniny podeszli do mnie turyści i ruszyłem z nimi, nasze koleżanki zostały ciężko ranne, nie mogą wrócić do pracy”

- mówi pan Leszek.

Rozmówca zaznacza również, że w przypadku usunięcia dorożek z Rynku Głównego najbardziej poszkodowane będą same konie.