Trzej kibole skatowali i okradli 14-latka. Dramat w Krakowie

Zdarzenie miało miejsce 6 kwietnia tego roku w okolicach godziny 18:00 na krakowskim Podgórzu. Oficer dyżurny przyjął zawiadomienie o brutalnym napadzie na 14-latka. Z ustaleń małopolskiej policji wynika, że nastolatek wracał do swojego miejsca zamieszkania, gdy nagle na jego drodze stanęła grupa agresywnych mężczyzn. Słowna utarczka błyskawicznie przerodziła się w bezlitosne bicie. Ofiara upadła na chodnik, po czym była wielokrotnie kopana i okładana pięściami po twarzy. Bandyci użyli nawet twardego narzędzia, uderzając nim bezbronnego chłopca w potylicę. Po wszystkim napastnicy zabrali mu sportową odzież, kurtkę, torbę oraz słuchawki i uciekli w nieznanym kierunku. Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, którzy opatrzyli poturbowanego nastolatka. Mimo szybkiej reakcji patroli i poszukiwań na podstawie rysopisów, sprawcy zdołali początkowo wymknąć się organom ścigania.

Zatrzymanie krakowskich kiboli. Policja namierzyła sprawców napaści

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z V Komisariatu Policji w Krakowie. Dzięki wnikliwej analizie zebranych śladów oraz zeznaniom świadków i samej ofiary, śledczy szybko zidentyfikowali tożsamość oprawców. Okazało się, że za atakiem stoją osoby zrzeszone w bojówkach jednego z lokalnych klubów piłkarskich. Kilka dób po incydencie mundurowi przeprowadzili zmasowaną akcję, uderzając pod wytypowane adresy na terenie Podgórza oraz Woli Duchackiej. W ręce funkcjonariuszy wpadło trzech mężczyzn w wieku od 28 do 30 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do aresztu w celu złożenia wyjaśnień. Ustalenia śledczych potwierdziły przypuszczenia, że motywem tego bestialskiego czynu była nienawiść na tle kibicowskim – 14-latek miał na sobie elementy garderoby wskazujące na sympatię do konkurencyjnej drużyny.

Rozbój i uszkodzenie ciała. Co grozi kibolom z Krakowa?

Zatrzymani usłyszeli już oficjalne zarzuty dokonania rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Jak przekazała małopolska policja, za te przestępstwa polskie prawo przewiduje karę od 2 do nawet 15 lat więzienia. Należy jednak pamiętać, że chuligański motyw działania może wpłynąć na dodatkowe zaostrzenie wyroku. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze, sąd zdecydował o umieszczeniu całej trójki w tymczasowym areszcie na najbliższe trzy miesiące.

