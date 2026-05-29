Konfederacja ruszyła po Kraków. Mentzen wskazał swojego kandydata na prezydenta!

Końcówka maja przyniosła oficjalne rozpoczęcie działań wyborczych Bartosza Bocheńczaka, który ubiega się o stanowisko prezydenta Krakowa z ramienia Konfederacji. Na spotkaniu na Rynku Głównym pojawili się czołowi przedstawiciele tej formacji, w tym Sławomir Mentzen oraz Krzysztof Bosak. Zgromadzeni sympatycy usłyszeli z ich ust bardzo surowe oceny sposobu zarządzania krakowskim magistratem przez minione lata.

Zdecydowanie najgorętsze reakcje zgromadzonego tłumu wzbudziły słowa Sławomira Mentzena, który w ostrych słowach odniósł się do funkcjonowania lokalnej administracji. Polityk nie szczędził gorzkich uwag, wytykając władzom nieprawidłowe podejście do rozwoju stolicy Małopolski oraz jej mieszkańców.

Kraków to nie jest Disneyland dla turystów! Kraków to nie jest paśnik ani skarbonka dla ludzi Platformy! Kraków należy do Was! To jest Wasze miasto i Kraków powinien być zarządzany tak, żeby było dobrze mieszkańcom Krakowa, a nie turystom, działaczom Platformy czy komukolwiek innemu! – mówił lider Konfederacji.

Przedstawiciel Konfederacji starał się uświadomić zebranym, że gród Kraka dysponuje niesamowitymi możliwościami rozwoju. Według niego to miasto powinno w niedalekiej przyszłości przeistoczyć się w kluczowy ośrodek innowacji technologicznych i pełnić rolę polskiego odpowiednika Doliny Krzemowej.

Kraków zasługuje na to i ma potencjał do tego, żeby stać się polską Doliną Krzemową, centrum nowych technologii. Macie wspaniałe uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą; macie fantastycznych inżynierów, ludzi techniki – olbrzymi potencjał w tym mieście! – podkreślał.

W trakcie swojego wystąpienia lider ugrupowania zwrócił również uwagę na poważne braki w zakresie elektronizacji usług dla obywateli. W jego opinii konieczność osobistego załatwiania podstawowych formalności w urzędach jest całkowicie nie do przyjęcia w obecnych czasach.

Jak to możliwe w 2026 roku, żeby po abonament parkingowy w Krakowie trzeba było co 3 miesiące osobiście stawiać się w urzędzie? Jak to możliwe, że deklaracje śmieciowe też trzeba wypełniać osobiście i iść z nimi do urzędu? Ja wiem, że macie piękne, średniowieczne miasto, ale niestety procedury, procesy i urząd miasta też macie prosto ze średniowiecza! – mówił Mentzen.

Zgromadzenie na głównym placu miasta było także doskonałą okazją do oficjalnego wyrażenia pełnego wsparcia dla kandydata ugrupowania na najwyższy urząd w Krakowie. Sławomir Mentzen bez cienia wątpliwości wskazał, że Bartosz Bocheńczak to najbardziej odpowiednia osoba na stanowisko prezydenta tej aglomeracji.

Nie znam lepszego kandydata na prezydenta Krakowa. To jest przedsiębiorca, menedżer, całe życie związany z Krakowem. Człowiek niezwykle oszczędny. To, jak poprowadził mi kampanię wyborczą, to jest mistrzostwo świata – mówił Mentzen.

Głos w sprawie niedawnych rozstrzygnięć obywatelskich zabrał także drugi ze znanych przedstawicieli partii. Krzysztof Bosak skomentował udane odwołanie dotychczasowych włodarzy, podkreślając, że mieszkańcy udowodnili swoją ogromną sprawczość w walce z powszechną niekompetencją.

Pokazaliście, że da się odwołać władze, które są aroganckie, które są nieprofesjonalne, które są skażone głęboko deprawacją polityczną i które nie działają dla obywateli – mówił polityk Konfederacji.

Na zakończenie swojego wystąpienia poseł Konfederacji wyraził nadzieję, że krakowski scenariusz zainspiruje obywateli w innych częściach kraju. Jego zdaniem sukces tego referendum może wywołać podobną falę zmian w wielu innych kluczowych polskich metropoliach.

Teraz za tym przykładem czeka Warszawa, Poznań, Lublin i wiele innych miast w Polsce, gdzie podobni ludzie zamurowali się w urzędach, nie działają na rzecz obywateli, tylko dzielą przywileje, dzielą stołki, dzielą pieniądze i uważają, że są po prostu bezkarni – podkreślił.