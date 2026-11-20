Strzelanina na ul. Grodzkiej w Krakowie. Dziecko odbiło się od zamkniętych drzwi

Wstrząsające wideo trafiło do sieci kilka dni po krwawym ataku. Zarejestrowano na nim pełną ludzi ulicę Grodzką w Krakowie, gdzie spacerowały między innymi rodziny z dziećmi. Nagle wybucha panika, a przechodnie rzucają się do ucieczki, byle tylko znaleźć kryjówkę. W tym chaosie na chodniku pozostaje zupełnie sama mała dziewczynka.

Kamera uchwyciła moment, w którym przerażony maluch początkowo próbuje biec przed siebie. Chwilę później dziecko kieruje się do pobliskiego budynku z zamiarem ukrycia się w środku, ale zastaje tam zamknięte drzwi.

W tym samym momencie drogą przemyka auto zamachowca, który otwiera ogień. Pociski uderzają w bruk tuż przed dzieckiem oraz w mur za jego plecami. Fakt, że dziewczynka wyszła z tego cało, zakrawa na cud.

Zamachowiec strzelał do dziecka w Krakowie. Prokuratura bada autentyczność nagrania

Opublikowanym materiałem wideo zajęli się już śledczy. Chociaż pierwsze ustalenia wskazują na to, że film przedstawia autentyczny przebieg dramatycznych zdarzeń, to oficjalna procedura weryfikacyjna wciąż trwa.

„Jak wspominałem wcześniej, wiele wskazuje na to, że jest to prawdziwe nagranie. Całkowitą pewność będziemy mieli w momencie, gdy zestawimy je z pozostałymi nagraniami, ale na to potrzeba jeszcze czasu” – wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” prok. Eryk Stasielak.

Prokuratura zabezpieczyła ogromną ilość dowodów wideo z kamer miejskich, prywatnego monitoringu, smartfonów i innych sprzętów, które nagrały moment ataku. Prowadzący postępowanie nie ukrywają przy tym, że czeka ich jeszcze mnóstwo pracy analitycznej.

Apel prokuratury po zamachu w Krakowie. Śledczy szukają dziewczynki z nagrania

Śledczy za punkt honoru postawili sobie zidentyfikowanie uwiecznionego na nagraniu dziecka. Odnalezienie dziewczynki otworzy drogę do nadania jej w prowadzonym postępowaniu statusu osoby pokrzywdzonej.

„Jeśli jej tożsamość zostanie ustalona, to tak. Przesłuchiwani są świadkowie i staramy się dotrzeć do wszystkich” – zaznaczył prok. Eryk Stasielak.

Przyznanie takiego statusu umożliwiłoby oficjalne włączenie do akt sprawy kwestii bezpośredniego zagrożenia życia dziecka. Aby to jednak nastąpiło, trzeba najpierw poznać personalia małoletniej oraz precyzyjnie zrekonstruować zachowanie napastnika i trajektorię lotu kul.

W związku z tym organy ścigania zwracają się z prośbą o pilny kontakt do wszystkich osób, które były naocznymi świadkami ataku i mogą przekazać istotne szczegóły na temat jego przebiegu.

„Prosimy, żeby wszystkie osoby, które rzeczywiście były na miejscu i widziały to zdarzenie, zgłosiły się do nas. Chodzi o ludzi, którzy mają konkretną wiedzę do przekazania. Dotyczy to oczywiście również sytuacji z dzieckiem” – zaapelował na łamach „Super Expressu” prok. Eryk Stasielak.

Dlaczego dziecko zostało samo na ul. Grodzkiej? Prokurator Eryk Stasielak wyjaśnia

Publikacja filmu wywołała w sieci falę komentarzy i pytań o to, jak mogło dojść do sytuacji, w której dorośli uciekli, zostawiając malucha samego na chodniku. Przedstawiciel prokuratury zaznacza jednak stanowczo, że śledczy nie ścigają osób ratujących życie przed kulami. Przechodnie z ulicy Grodzkiej musieli bowiem reagować w ułamku sekundy w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

„To, że dziecko zostało, nie jest kierunkiem, w którym prowadzimy śledztwo. Oglądałem nagranie i na ten moment nie widzę żadnych podstaw do prowadzenia postępowania w tym zakresie” – tłumaczył prok. Eryk Stasielak.

Prokurator dodał, że o wiele prościej jest recenzować cudze postawy sprzed ekranu komputera w bezpiecznym domu, niż zachować zimną krew i działać racjonalnie pod prawdziwym ostrzałem.

Bilans krwawego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych

Tragiczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada w samym sercu Krakowa. Sprawca najpierw staranował samochodem zatłoczoną okolicę Rynku Głównego, po czym zaczął strzelać do napotkanych tam ludzi.

Krwawy bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz piętnastu rannych. Sam zamachowiec został szybko unieszkodliwiony przez funkcjonariuszy policji, a później zmarł w szpitalu na skutek odniesionych ran.