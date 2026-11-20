Ciało zamachowca z Krakowa trafi do rodziny lub gminy

W pierwszych dniach tygodnia do śledczych zgłosiła się najbliższa osoba 24-letniego napastnika, która wyraziła gotowość do odebrania jego zwłok. Początkowo prokuratorzy zaznaczali, że wydanie ciała nie będzie możliwe do czasu sfinalizowania wszystkich koniecznych analiz medycznych.

O zakończeniu tych dodatkowych czynności poinformował w piątek prokurator Eryk Stasielak, pełniący funkcję naczelnika Małopolskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Śledczy zamierzają przekazać zwłoki sprawcy w ciągu najbliższych dni osobie bliskiej lub innemu uprawnionemu krewnemu. Gdyby jednak ostatecznie nikt nie odebrał ciała, trafi ono do gminy Kraków. W takiej sytuacji to lokalny samorząd będzie zobowiązany do zorganizowania pogrzebu.

Samo przekazanie zwłok nie zamyka kwestii badań medycznych dotyczących zamachowca. Prokuratura nadal czeka na kompletną pisemną opinię z sekcji oraz rezultaty zleconych analiz dodatkowych.

Ekspertyzy mają przede wszystkim wykazać, czy w chwili ataku 24-letni mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających, medykamentów bądź innych substancji, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie jego organizmu.

Zamach w Krakowie. Napastnik oddał ponad 100 strzałów

Śledczy zabezpieczyli łuski, które znajdowały się w pojeździe sprawcy, na płycie Rynku Głównego, w ogródkach gastronomicznych oraz w innych punktach na trasie przejazdu 24-latka. Wstępne badania dowodzą, że w ścisłym centrum miasta zamachowiec oddał przeszło 100 strzałów.

„Dokładna liczba nadal jest weryfikowana” – zaznaczył prok. Eryk Stasielak.

Obecnie zadaniem prokuratury jest powiązanie zabezpieczonych łusek z bronią, odnalezionymi pociskami, śladami po kulach oraz zapisem z kamer monitoringu. Takie zestawienie pozwoli precyzyjnie ustalić, z jakich miejsc i w których kierunkach padały strzały.

Analizy balistyczne mają także przynieść odpowiedź na pytanie, z którego egzemplarza broni padły poszczególne strzały i które pociski spowodowały śmierć lub rany u konkretnych ofiar.

Sprawca ataku w wieku 24 lat legitymował się pozwoleniem na broń, które uprawniało go do posiadania dziesięciu egzemplarzy. Mężczyzna zarejestrował na swoje nazwisko dwie sztuki: karabin AR-15 oraz pistolet Glock.

Prokuratorzy zamierzają dokładnie zbadać tryb, w jakim napastnik uzyskał wspomniane uprawnienia. W planach śledczych jest przesłuchanie osób zaangażowanych w procedurę wydawania pozwolenia, w tym psychologów oraz lekarzy.

„Na pewno chcemy wszechstronnie wyjaśnić kwestię posiadania broni palnej przez sprawcę. To jeden z wątków tego śledztwa” – zaznaczył prok. Eryk Stasielak.

Trasa zamachowca z Krakowa. Tak dotarł na Rynek Główny

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 24-letni napastnik wyruszył w trasę do Krakowa z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zanim dotarł do celu, zrobił po drodze jeden przystanek.

Zapisy z kamer monitoringu pozwoliły na dokładne odtworzenie dalszej trasy pojazdu. Mężczyzna wjechał do krakowskiego śródmieścia od strony alei Juliusza Słowackiego, a później kierował się między innymi przez plac Biskupi.

Na płytę Rynku Głównego wjechał od ulicy Szczepańskiej. Pierwszy strzał padł u zbiegu Rynku oraz ulic Sławkowskiej i Szczepańskiej, gdzie napastnik śmiertelnie postrzelił obywatela Wielkiej Brytanii.

Następnie 24-latek jechał dalej przez ścisłe centrum miasta i otwierał ogień do napotkanych przechodniów.

Sprawca z Krakowa strzelał w stronę dziecka. Apel prokuratury

Wśród dowodów badanych przez śledczych znajduje się trwające 27 sekund wideo z ulicy Grodzkiej. Kamera zarejestrowała na nim dziewczynkę, która stała na chodniku w momencie, gdy pozostali piesi w popłochu uciekali przed ostrzałem.

Przerażone dziecko usiłowało znaleźć schronienie w jednym z pobliskich budynków, jednak natrafiło na zamknięte drzwi. Dokładnie wtedy ulicą przejeżdżało auto 24-latka, a na nagraniu widać, jak pociski uderzają tuż przed dziewczynką oraz za jej plecami.

Prokuratura prowadzi poszukiwania dziecka widocznego na filmie. Po ustaleniu danych osobowych dziewczynka będzie mogła uzyskać w śledztwie status osoby pokrzywdzonej.

„Prosimy, żeby wszystkie osoby, które były na miejscu i widziały to zdarzenie, zgłosiły się do nas. Chodzi o ludzi, którzy mają konkretną wiedzę do przekazania” – zaapelował w rozmowie z „Super Expressem” prok. Eryk Stasielak.

Zamach w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bilans ofiar

Tragiczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada. Wówczas 24-latek wjechał autem do ścisłego centrum Krakowa i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi.

W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a 15 kolejnych odniosło obrażenia. W gronie rannych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w zatrzymaniu sprawcy.

Podczas policyjnej akcji obezwładniającej napastnik został postrzelony. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł dwa dni później, 9 listopada.

Jeszcze w dniu krakowskiego zamachu funkcjonariusze weszli do lokalu należącego do bliskich 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mundurowi odkryli na miejscu zwłoki matki, ojca oraz siostry napastnika, a wszystkie trzy ofiary posiadały rany postrzałowe.

Wyjaśnienie dokładnych okoliczności zgonu członków rodziny zamachowca stanowi jeden z elementów prowadzonego śledztwa.