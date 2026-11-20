Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Ogólny stan powietrza w stolicy Małopolski jest dziś bardzo dobry, a jedynie na stacji przy Osiedlu Piastów wskaźnik jakości określono jako dobry. Zmiana pogody i ruch powietrza sprawiły, że dym z kominów oraz spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi, lecz ulatują wysoko w atmosferę. Dzięki temu krakowianie mogą cieszyć się czystym oddechem bez nieprzyjemnego zapachu dymu.

Taka aura sprzyja wszystkim typom aktywności na wolnym powietrzu. To idealna okazja na dłuższy spacer z dziećmi, bieganie w parku czy dokładne wywietrzenie wszystkich pomieszczeń w domu przed nadejściem chłodniejszych dni.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokładnie ocenić jakość powietrza, warto porównać odczyty ze stacji z oficjalnymi normami. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) bezpieczna norma dobowa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. Dla drobniejszego pyłu PM2.5 GIOŚ wyznacza normę roczną (20 µg/m³), ale Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³. Dzisiejsze wyniki w Krakowie wynoszą zaledwie niewielki ułamek tych dopuszczalnych granic.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty ze stacji pomiarowych w mieście:

Kraków, Aleja Krasińskiego (pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 4.9 µg/m³, a PM2.5 wynosi 2.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 4.9 µg/m³, a PM2.5 wynosi 2.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Bujaka (pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 5.3 µg/m³ (indeks PM10: bardzo dobry; brak odczytu liczbowego PM2.5, ale indeks PM2.5 określono jako dobry).

(pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 5.3 µg/m³ (indeks PM10: bardzo dobry; brak odczytu liczbowego PM2.5, ale indeks PM2.5 określono jako dobry). Kraków, ul. Bulwarowa (pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 3.6 µg/m³, a PM2.5 wynosi 2.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 3.6 µg/m³, a PM2.5 wynosi 2.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Złoty Róg (pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 5.5 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 5.5 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Piastów (pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 4 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, ogólny indeks stacji: dobry).

(pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 4 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, ogólny indeks stacji: dobry). Kraków, Os. Wadów (pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 7.4 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 7.4 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Swoszowice (pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 4.2 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 06:00): PM10 wynosi 4.2 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Kamieńskiego (pomiar z godziny 07:00): PM10 wynosi 7 µg/m³ (stacja mierzy tylko pył PM10).

Wszystkie zarejestrowane poziomy PM10 sięgają maksymalnie kilkunastu procent dobowego limitu bezpieczeństwa, a stężenia pyłu PM2.5 również pozostają na bardzo niskim poziomie. Powietrze w całym mieście jest dziś w pełni bezpieczne.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia cząsteczek zanieczyszczeń – głównie dymu z domowych pieców oraz spalin z rur wydechowych – z dużą wilgotnością powietrza. Pojawia się najczęściej wtedy, gdy brakuje wiatru, a ciepłe powietrze wyżej działa jak niewidzialna pokrywka, blokując dym tuż nad ziemią. Drobne cząstki brudu wnikają do układu oddechowego, co może powodować kaszel i podrażnienia gardła.

Oto złota zasada każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na trening, rower czy spacer. Pamiętaj o tym zwłaszcza w sezonie grzewczym oraz wtedy, gdy w Twoim domu mieszkają dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami płuc i serca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie