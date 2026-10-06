Drony, systemy antydronowe i bezpieczeństwo. DRONE SECURITY EXPO od środy w Krakowie

Drony w ciągu ostatnich lat przestały być wyłącznie symbolem nowoczesnej technologii czy narzędziem wykorzystywanym do wykonywania zdjęć i nagrań. Bezzałogowe statki powietrzne coraz prężniej wchodzą w skład absolutnego minimum jeśli chodzi o wyposażenie wojska, służb mundurowych, energetyki, transportu, logistyki, ratownictwa czy ochrony infrastruktury krytycznej. Jednocześnie te same technologie mogą zostać wykorzystane do wrogich działań - prowadzenia rozpoznania, zakłócania działania obiektów czy przeprowadzania ataków na infrastrukturę krytyczną i nie tylko.

To właśnie na styku możliwości i zagrożeń związanych z bezzałogowcami koncentrować się będzie pierwsza edycja DRONE SECURITY EXPO, organizowana w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków. Organizatorzy zapowiadają prezentację technologii UAV i C-UAS, konferencję ekspercką, pokazy na żywo oraz spotkania przedstawicieli przemysłu, wojska, służb, administracji, nauki i biznesu.

Jak podkreśla Tomasz Kubś, główny organizator wydarzenia i prezes zarządu SKYSMART, tematyka targów wynika przede wszystkim ze zmieniającej się roli bezzałogowców.

„Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędzie wykorzystywane przez wojsko, policję, służby, przemysł. Infrastrukturę krytyczną mogą być również realnym zagrożeniem.”

Dlatego – jak zaznacza – DRONE SECURITY EXPO ma być miejscem rozmowy nie tylko o możliwościach wykorzystania bezzałogowców, ale również o sposobach ochrony przed ich niepożądanym użyciem.

„Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami, którymi dyspnujemy w Polsce i o tym jakie doświadczenia choćby zza wschodniej granicy – powinniśmy wykorzystać u nas”

W EXPO Kraków prezentowane będą między innymi bezzałogowe statki powietrzne, systemy wykrywania i neutralizacji dronów. Szczególne miejsce zajmą technologie przeznaczone do ochrony obiektów i infrastruktury krytycznej. Organizatorzy zapowiadają także demonstracje lotów BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku operatora, oraz symulacje neutralizacji dronów.

Wojsko, Ukraina i polskie zdolności bezzałogowe

Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia będzie konferencja ekspercka. Pierwszego dnia, 7 października, uczestnicy będą rozmawiać między innymi o roli dronów w systemie bezpieczeństwa Polski, doświadczeniach Ukrainy oraz rozwoju Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia.

W programie znalazły się także pytania o to, czy Polska buduje spójną strategię rozwoju technologii bezzałogowych, jak szybko krajowy przemysł jest w stanie zwiększać produkcję oraz jak powinna wyglądać współpraca państwa, wojska i przemysłu. Osobny panel zostanie poświęcony budowaniu polskich zdolności bezzałogowych, sztucznej inteligencji, autonomii, sensorom, nowym materiałom i krajowym łańcuchom dostaw.

Nie zabraknie również praktycznych zastosowań dronów. Organizatorzy chcą pokazać, w jaki sposób bezzałogowce mogą być wykorzystywane między innymi do inspekcji infrastruktury energetycznej, monitorowania sieci i granic, poszukiwań i ratownictwa czy ochrony obiektów. Ważnym tematem będzie również analiza danych zbieranych przez drony oraz wykorzystanie AI do automatycznego wykrywania zagrożeń.

Jak skutecznie walczyć z dronami?

Drugi dzień targów, 8 października, będzie w dużej mierze poświęcony technologii antydronowej. Eksperci będą analizować doświadczenia z Ukrainy, rozwój systemów FPV, sposoby wykrywania i identyfikowania bezzałogowców oraz wykorzystanie optoelektroniki, sensorów i środków walki radioelektronicznej.

Jednym z pytań będzie to, czy przyszłość obrony antydronowej należy do pojedynczych wyspecjalizowanych systemów, czy raczej do zintegrowanych sieci sensorów i efektorów. W programie znalazły się także zagadnienia sztucznej inteligencji, integracji wielu sensorów oraz budowy warstwowej obrony antydronowej.

Szczególne znaczenie ma również kwestia ochrony infrastruktury krytycznej. Eksperci będą rozmawiać między innymi o bezpieczeństwie lotnisk, infrastruktury energetycznej i kolejowej, monitorowaniu rurociągów i sieci przesyłowych, a także o procedurach reagowania na pojawienie się nieautoryzowanych bezzałogowców.

Tomasz Kubś podkreśla, że organizatorom zależy przede wszystkim na praktycznym wymiarze dyskusji:

„Chcemy rozmawiać nie teoretycznie, ale o realnych zagrożeniach, doświadczeniach operacyjnych i o konkretnych rozwiązaniach zarówno o wykorzystaniu dronów jak i o skutecznej ochronie przed nimi.”

Drony jako element systemu bezpieczeństwa

DRONE SECURITY EXPO ma być więc nie tylko wystawą sprzętu, ale miejscem spotkania producentów dronów, dostawców systemów antydronowych, operatorów, przedstawicieli wojska i służb mundurowych oraz reprezentantów kluczowych sektorów gospodarki. Wśród wystawców znajdą się między innymi producenci i dystrybutorzy systemów C-UAS, producenci specjalistycznych dronów, twórcy oprogramowania, operatorzy usług dronowych, dostawcy komponentów, firmy konsultingowe oraz start-upy.

Wydarzenie organizują Targi w Krakowie oraz SKYSMART – firma zajmująca się między innymi testowaniem systemów antydronowych oraz ochroną infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych przed zagrożeniami z powietrza.

Pierwsza edycja DRONE SECURITY EXPO odbędzie się 7 i 8 października 2026 roku w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. W środę targi będą otwarte od godz. 9 do 16, a w czwartek od 9 do 15. Wstęp dla gości branżowych jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online.