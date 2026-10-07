Od 12 października dotychczasowa aplikacja mobilna Karty Krakowskiej przestanie działać, a jej następcą w Krakowie będzie aplikacja mKraków.

Przejście do nowego programu nie wymaga ponownego składania wniosków ani zmiany danych logowania – wystarczy pobrać aplikację mKraków i aktywować usługę przy użyciu dotychczasowego profilu.

Zmiana systemu nie wpływa na działanie fizycznych (plastikowych) kart, a nowa aplikacja mKraków oferuje dodatkowo inne usługi miejskie, takie jak opłacanie parkowania czy podgląd rozkładów jazdy.

Ważne informacje dla Krakowian! Karta Krakowska będzie działać w aplikacji mKraków

Urzędnicy miejscy ogłosili ostateczny termin, w którym stara aplikacja mobilna przestanie być aktywna. Jak wynika z oficjalnych komunikatów krakowskiego magistratu, dotychczasowe narzędzie będzie funkcjonować wyłącznie do 12 października. Po tej dacie jedynym sposobem na korzystanie z mobilnej wersji dokumentu będzie nowa aplikacja mKraków.

Na szczęście, jak uspokajają twórcy programu, cały proces nie wiąże się z koniecznością ponownego przechodzenia przez skomplikowaną procedurę urzędową. Pasażerowie, którzy mają już przyznane uprawnienia, nie muszą składać nowych wniosków. Dane do logowania oraz stan konta pozostają całkowicie bez zmian, jednak konieczne jest fizyczne zalogowanie się w nowym programie na smartfonie.

Przejście na nowy system jest niezwykle intuicyjne i nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Aby zachować ciągłość dostępu do tańszych przejazdów, należy wykonać kilka prostych kroków. W pierwszej kolejności należy pobrać darmową aplikację mKraków, która jest dostępna w sklepach Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla użytkowników urządzeń Apple).

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, na ekranie głównym należy wybrać opcję „Karta Krakowska”, a następnie kliknąć przycisk „Aktywuj, by korzystać”. W kolejnym kroku system poprosi o zalogowanie się przy użyciu tych samych danych, które były dotychczas wykorzystywane w starej aplikacji lub na oficjalnym portalu kk.krakow.pl. Na koniec wystarczy potwierdzić swój numer telefonu oraz numer PESEL, a następnie wpisać jednorazowy kod autoryzacyjny, który otrzymamy w wiadomości SMS. Po pomyślnej weryfikacji ulgi oraz bilety okresowe w Krakowie będą od razu widoczne na ekranie telefonu.

Plastikowe karty będą działać bez zmian

Jak informują krakowskie służby miejskie, wygaszenie starej aplikacji w żaden sposób nie wpłynie na działanie fizycznych kart plastikowych. Osoby, które wolą tradycyjne rozwiązania, mogą spać spokojnie – ich uprawnienia pozostaną w pełni aktywne i nie wymagają żadnych dodatkowych operacji.

Warto jednak podkreślić, że nowa aplikacja mKraków to nie tylko cyfrowy odpowiednik dokumentu uprawniającego do zniżek. To prawdziwy miejski niezbędnik, który oferuje znacznie szerszy wachlarz możliwości niż jego poprzednik. Użytkownicy mogą za jego pośrednictwem szybko i wygodnie opłacić postój w strefie płatnego parkowania, korzystać z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, sprawdzać aktualne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, a nawet kontrolować harmonogram wywozu odpadów komunalnych czy śledzić najświeższe wiadomości z życia miasta.

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