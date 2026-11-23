Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Poroninie pod Zakopanem

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na szlaku kolejowym łączącym Kraków z Zakopanem. W miejscowości Poronin, bezpośrednio przed tamtejszą stacją, pociąg śmiertelnie potrącił znajdującego się na torach mężczyznę. Wypadek doprowadził do całkowitego paraliżu w kursowaniu składów i wywołał olbrzymie problemy dla podróżnych. Doniesienia o tym dramacie oficjalnie potwierdzili przedstawiciele biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

„Mamy wstrzymany ruch pociągów na linii między Zakopanem a Krakowem. Jest to związane z potrąceniem pieszego w Poroninie. W związku z tym zablokowany jest tor między Poroninem a Białym Dunajcem”

- przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Autobusowa komunikacja zastępcza PKP Intercity i Polregio do Zakopanego

Z powodu całkowitej blokady szlaku kolejowego spółki przewozowe musiały błyskawicznie wdrożyć awaryjną organizację ruchu. Osoby korzystające z regionalnych połączeń Polregio mają do dyspozycji zastępczą komunikację autobusową, która obsługuje odcinek z Białego Dunajca do Zakopanego. Składy wyruszające ze stolicy Małopolski kończą obecnie swój bieg na stacji w Białym Dunajcu, gdzie podróżni muszą przesiąść się do podstawionych autokarów, aby dotrzeć do celu.

Odmienne rozwiązania zastosowano w przypadku dalekobieżnych składów uruchamianych przez spółkę PKP Intercity. Dla pasażerów tego przewoźnika zastępcze autobusy kursują na całym odcinku łączącym Kraków z Zakopanem.

Utrudnienia na trasie Kraków - Zakopane. Jak długo potrwają?

Na miejscu tragedii wciąż trwają czynności odpowiednich służb, co oznacza, że paraliż komunikacyjny może wydłużyć się do kilku godzin. Przedstawiciel spółki PKP Polskie Linie Kolejowe zwraca się do pasażerów z prośbą o wyrozumiałość oraz zachęca do regularnego weryfikowania komunikatów.

„Na razie nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwają utrudnienia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Prosimy podróżnych o sprawdzanie bieżącej sytuacji na portalu Pasażera”

- uzupełnił swoją wypowiedź Tomasz Łotowski.

Każda osoba, która zamierza w najbliższym czasie wybrać się w podróż pociągiem w tamtym rejonie, powinna uważnie monitorować bieżące ogłoszenia przewoźników oraz aktualizacje publikowane w serwisie Portal Pasażera.