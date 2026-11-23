Ranny policjant z Krakowa zabrał głos. Poruszający list Jakuba Kulika

Policjant, który wykazał się ogromnym męstwem w trakcie zamachu w Krakowie, zdecydował się na publiczną wypowiedź. Komenda Miejska Policji w Krakowie udostępniła w sieci treść jego listu otwartego. Na wstępie funkcjonariusz gorąco podziękował za liczne wyrazy wsparcia płynące do niego z każdego zakątka kraju. Mężczyzna przyznał, że skala tej solidarności wywarła na nim wielkie wrażenie.

W oświadczeniu, pod którym funkcjonariusz podpisał się po prostu jako Kuba, znalazły się następujące słowa:

„Szanowni Państwo, pragnę z całego serca podziękować za wszystkie słowa wsparcia, otrzymane wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, organizowane zbiórki oraz wszelkie gesty solidarności i życzliwości. Jestem głęboko poruszony ogromem okazanej dobroci. Każdy z tych gestów ma dla mnie niezwykle duże znaczenie i daje mi wiele siły w tym trudnym czasie.”

Policjant zaznaczył jednocześnie, że w tej chwili liczy się dla niego przede wszystkim odzyskanie pełni sił. Dotyczy to nie tylko jego samego, ale również jego kolegi z patrolu, który nadal jest hospitalizowany.

„Obecnie chciałbym jednak skupić się przede wszystkim na tym, co jest dla mnie najważniejsze - swoim powrocie do zdrowia oraz mojego przyjaciela, partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z nadzieją i niecierpliwością oczekuję na jego powrót do pełni sił oraz moment, w którym będzie mógł opuścić szpital”

- przekazał w swoim oświadczeniu funkcjonariusz.

Kluczowym punktem listu jest jednak apel o zapewnienie spokoju oraz poszanowanie prywatności policjanta i jego rodziny. Najbliżsi funkcjonariusza przechodzą obecnie przez wyjątkowo ciężki okres i potrzebują odpowiednich warunków, aby uporać się z doznaną traumą.

„Zwracam się również z serdeczną prośbą o uszanowanie prywatności mojej, mojej rodziny i osób mi bliskich. To dla nas wszystkich niezwykle trudny czas i bardzo potrzebujemy teraz spokoju oraz przestrzeni, by móc skupić się na tym, co naprawdę istotne. Dlatego też proszę o zrozumienie, że w tym momencie nie jestem gotowy na rozmowy z przedstawicielami mediów ani udzielanie komentarzy dotyczących zaistniałych wydarzeń”

- zwrócił się z prośbą policjant.

W końcowej części wiadomości Kuba ponownie wyraził wdzięczność za wszelką dobroć, zapewniając jednocześnie, że w przyszłości znajdzie sposób, aby podziękować za to osobiście.

„Wierzę, że przyjdzie jeszcze czas na osobiste podziękowania za okazane wsparcie i życzliwość. Dziś proszę przede wszystkim o wyrozumiałość i danie nam możliwości przeżywania tych trudnych chwil z dala od zainteresowania mediów. Raz jeszcze dziękuję za każde dobre słowo, każdy gest solidarności i ogrom okazanej życzliwości. Do zobaczenia! Kuba”

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Warto przypomnieć, że te wstrząsające wydarzenia rozegrały się w sobotę, 7 listopada, w samym centrum Krakowa. Na płytę Rynku Głównego wjechał wówczas samochodem 24-latek, który następnie otworzył ogień do przechodniów. Bilans tego ataku okazał się tragiczny, ponieważ życie straciło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Sprawca zmarł w szpitalu po dwóch dniach od zamachu. Policja pod nadzorem prokuratury cały czas prowadzi postępowanie mające na celu dokładne zrekonstruowanie przebiegu tragedii oraz ustalenie motywacji zamachowca.

Jakub Kulik i Artur Morański zatrzymali napastnika z Krakowa

Dalszej masakrze zapobiegli dwaj funkcjonariusze, starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za uzbrojonym sprawcą. Kiedy auto uciekającego mężczyzny uderzyło o inny samochód, zamachowiec wyskoczył na zewnątrz i zaczął strzelać do policjantów, powodując u obu z nich bardzo poważne obrażenia. Nawet w takim stanie Jakub Kulik był w stanie użyć broni służbowej, skutecznie obezwładniając napastnika i przerywając jego atak. Zdeterminowana postawa tego patrolu najprawdopodobniej ocaliła wielu kolejnych ludzi. W dowód uznania za niezwykłe męstwo obaj policjanci otrzymali Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.