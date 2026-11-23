Rzecznik prasowy GDDKiA, Szymon Piechowiak, przekazał, że powodem opóźnienia jest konieczność ponownego sprawdzenia prognoz ruchu oraz rozwiązań inżynieryjnych – w tym ukształtowania wysokościowego trasy oraz możliwości budowy tuneli i estakad w trudnym terenie.

11 grudnia w Krakowie przedstawimy trzy bądź cztery warianty, o których będziemy chcieli dalej rozmawiać z mieszkańcami i samorządami. Omówimy również wszystkie 50 rozpatrywanych wariantów - zapowiedział rzecznik.

Strona społeczna przedstawi własną trasę

Zanim jednak dojdzie do grudniowej prezentacji wariantów GDDKiA, swoją koncepcję pokażą mieszkańcy. Komitet „S7 dla Mieszkańców” zapowiedział, że po kilku miesiącach prac niezależnego zespołu specjalistów z różnych dziedzin gotowy jest obywatelski wariant przebiegu trasy.

Jak podkreślają autorzy, propozycja opiera się na postulatach strony społecznej, twardych uwarunkowaniach technicznych oraz danych dotyczących terenu, populacji i ruchu. Trasa ma być dłuższa i tańsza, lepiej dopasowana do potrzeb lokalnych społeczności i wolna od błędów wytykanych podwykonawcy GDDKiA (firmie IVIA).

Droga musi powstać z poszanowaniem dla godności człowieka, bo na tych terenach mieszkają ludzie, którzy już raz byli wysiedleni z powodu podobnych budów. Trasa powinna odpowiadać przede wszystkim na potrzeby mieszkańców i biznesu” – mówi Arkadiusz Śnieżek z Komitetu „S7 dla mieszkańców”.

Fragment planowanego wariantu obywatelskiego

Na poniższej mapie przedstawiamy przykładowy fragment sieci infrastruktury drogowej przyległej do S7 według wariantu obywatelskiego.

Autor: Arkadiusz Śnieżek/ Archiwum prywatne

Kiedy?

Prezentacja wariantu obywatelskiego odbędzie się w środę, 25 listopada o godz. 18:05 w formie transmisji online na stronie routeoptimizer.pl/transmisja-online.

Jak dokładnie będzie wyglądać społeczna propozycja przebiegu S7? Szczegółowe omówienie i mapy opublikujemy na naszej stronie tuż po środowym spotkaniu.