Kolejny gigant zwalnia w Krakowie. Ponad 200 osób straci pracę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-02-10 8:23

Po fali zwolnień w ubiegłym roku, kiedy w Krakowie pracę straciło prawie 4,5 tysiąca osób, początek nowego roku nie przynosi dobrych wieści. "Gazeta Wyborcza" informuje, że na redukcję zatrudnienia zdecydowała się kolejna korporacja, tym razem z branży spożywczej. Redukcja ma objąć zarówno pracowników biurowych, jak i osoby zatrudnione w sklepach sieci.

Urząd Pracy

i

Autor: Art Service/Super Express Tablica informacyjna Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, sygnalizująca instytucję kluczową dla analizy bezrobocia w Polsce. To miejsce, gdzie poszukujący pracy i pracodawcy spotykają się w obliczu wyzwań rynku, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.
  • W ubiegłym roku w Krakowie zwolnieniami grupowymi objęto blisko 4,5 tys. osób, a początek nowego roku przynosi zapowiedzi kolejnych redukcji etatów w dużych firmach.
  • Zwolnienie ponad 200 osób planuje francuski gigant spożywczy Carrefour.
  • Głównymi przyczynami zwolnień jest przenoszenie działalności do krajów o niższych kosztach pracy, takich jak Indie (m.in. Shell, Heineken), oraz postępująca automatyzacja i rozwój AI.

Fala zwolnień grupowych w Krakowie. Carrefour planuje pożegnać ponad 200 osób

Złe wieści dla pracowników w Krakowie. Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", sieć Carrefour Polska ogłosiła, że zamierza zamknąć co najmniej osiem nierentownych sklepów w kraju. Oznacza to, że pracę straci do 250 osób, choć związkowcy alarmują, że liczba ta może wzrosnąć nawet do 350. Firma tłumaczy swoją decyzję „niezwykle konkurencyjnym otoczeniem rynkowym” i spadkiem sprzedaży. To kontynuacja niekorzystnego trendy na rynku pracy, który zaczął się w zeszłym roku. W samym Krakowie zwolnienia grupowe objęły wówczas około 4,5 tysiąca pracowników.

Branżą, która w ubiegłym roku ucierpiała najbardziej, jest IT. Programiści i informatycy stanowili aż 40 proc. wszystkich zgłoszonych zwolnień w Krakowie. Tutaj głównym wyzwaniem jest postępująca automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji. Pracę tracą osoby wykonujące powtarzalne czynności. Podobny los spotyka branżę rachunkowo-księgową.

Polecany artykuł:

Tu w Małopolsce bezrobocie jest najwyższe. Jeden powiat mocno odstaje od reszty…

Korporacje przenoszą miejsca pracy do Indii

Wśród pracowników krakowskich korporacji coraz częściej słychać jedno słowo, które wywołuje ciarki na plecach: Indie. To właśnie tam, ze względu na znacznie niższe koszty pracy, przenoszona jest działalność wielu międzynarodowych firm. Piwny gigant Heineken, którego krakowska siedziba mieści się na Czyżynach, zdecydował się na przeniesienie dużej części operacji do nowego centrum w Hajdarabadzie. Jak informował dziennik „The Times of India”, firma planuje tam zatrudnić nawet 3 tysiące osób. 

Robimy dzisiaj to, co kiedyś Amerykanie robili dla nas - szkolimy naszych następców, którzy będą wykonywać tę samą pracę za znacznie mniejsze pieniądze – komentuje w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prof. Justyna Bugaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspertka ds. zarządzania strategicznego.

Tysiące miejsc pracy zniknie na zawsze. Według AI te zawody nie mają żadnej przyszłości

Pracownik
Galeria zdjęć 15
Anna i jej niepełnosprawny partner zamarzli na śmierć
zwolnienia grupowe
rynek pracy