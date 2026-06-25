Dwie młode Izraelki wpadły na lotnisku w Balicach. Przemycały czuwaliczkę jadalną

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-25 13:49

Na terenie lotniska w Balicach Służba Celno-Skarbowa udaremniła gigantyczny przemyt narkotyków o wartości pół miliona złotych. Dwóm obywatelkom Izraela grozi wieloletnie więzienie po tym, jak w ich bagażu odkryto 100 kilogramów zakazanej substancji. Do Polski próbowały wwieźć czuwaliczkę jadalną, znaną również jako khat.

Zbliżenie na zielone, postrzępione liście krzewu czuwaliczki jadalnej (khat), widoczne młode pędy. Roślina zawiera katynon, substancję psychotropową, której przemyt opisujemy na naszym portalu.
Autor: Krzysztof Ziarnek/ CC BY-SA 4.0 Czuwaliczka jadalna
  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Porcie Lotniczym Kraków-Balice przechwycili 100 kg czuwaliczki jadalnej (khat) o wartości około 500 000 zł. Roślina zawierała katynon, substancję psychotropową.
  • Narkotyki znaleziono w walizkach dwóch obywatelek Izraela w wieku 23 i 24 lat, które przyleciały lotem z Tel Awiwu. Kobiety zostały zatrzymane.
  • 20 czerwca 2026 r. zatrzymanym przedstawiono zarzuty i Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zastosował wobec nich tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi im kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Duża akcja służb na lotnisku w Balicach. Zabezpieczyli narkotyki o wartości pół miliona złotych

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, zarówno z mazowieckiego, jak i małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Krakowie, przeprowadzili wspólne działania kontrolne na terenie Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Ich uwaga skupiła się na pasażerach przylatujących z Tel Awiwu. Jak informują służby, w trakcie rutynowej kontroli, wytypowano dwie kobiety, których bagaż wzbudził podejrzenia.

W walizkach dwóch obywatelek Izraela, w wieku 23 i 24 lat, ujawniono aż 500 pakietów zawierających liście z łodygami o charakterystycznym zielono-fioletowym kolorze. Łączna waga zabezpieczonych roślin wyniosła dokładnie 100 kilogramów. Natychmiastowe badanie narkotestem potwierdziło, że rośliny zawierały katynon, substancję o silnym działaniu pobudzającym. Jest to składnik czuwaliczki jadalnej, znanej również pod nazwą khat.

Czuwaliczka jadalna to roślina, której posiadanie i obrót jest w Polsce nielegalny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, zarówno żywa roślina, jak i susz, nasiona, wyciągi czy ekstrakty, stanowią środek odurzający. Wartość rynkowa przechwyconych narkotyków szacowana jest na gigantyczną kwotę około 500 000 złotych. To jedna z największych tego typu udaremnionych prób przemytu w ostatnich latach na krakowskim lotnisku. Służby podkreślają, że dzięki ich czujności, ogromna partia niebezpiecznej substancji nie trafiła na czarny rynek.

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Zatrzymane kobiety zostały natychmiast doprowadzone do Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały w Krakowie. Przedstawiono im zarzut popełnienia czynu z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeprowadzono z ich udziałem niezbędne czynności procesowe. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, decydując o aresztowaniu obywatelek Izraela na okres trzech miesięcy.

Za przemyt narkotyków na taką skalę polskie prawo przewiduje surowe kary. Obywatelkom Izraela grozi kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat.

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