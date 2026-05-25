Największa panorama polskiej sztuki w Muzeum Narodowym. Kraków zaprasza do obejrzenia dzieł mistrzów

Największa wystawa polskiej sztuki w Krakowie. Olga Boznańska wita zwiedzających

Muzeum Narodowe w Krakowie oferuje turystom i mieszkańcom wyjątkową okazję do zobaczenia najważniejszych dzieł rodzimych artystów w jednym miejscu. Ekspozycja znajdująca się w gmachu głównym to obecnie największa w Polsce prezentacja sztuki nowoczesnej i współczesnej. Spacer po galerii zaczyna się od dzieł z przełomu XIX i XX wieku, kiedy kształtował się modernizm, a kończy na pracach stworzonych zaledwie kilka lat temu. Jednym z najbardziej obleganych punktów wystawy jest słynny obraz Olgi Boznańskiej, który niedawno wrócił z Japonii.

Dziewczynka z chryzantemami patrzy na nas, jest osobą, która wita wszystkich zwiedzających i spogląda na nas swoim przenikliwym wzrokiem i tutaj muszę się pochwalić, że niedawno ten obraz był prezentowany na przekrojowej wystawie sztuki młodopolskiej w Muzeum Sztuki w Kyoto, czyli dziewczynka pojechała do Japonii. [...] Dziewczynka tam cieszyła się ogromnym powodzeniem i wreszcie wróciła na swoje miejsce i znowu na nas patrzy – powiedziała kuratorka wystawy, Agata Małodobry.

Oprócz malarstwa Boznańskiej goście mogą zobaczyć projekty witraży Stanisława Wyspiańskiego oraz rzeźby Konstantego Laszczki. Kuratorzy zadbali o to, by obrazy i formy przestrzenne prowadziły ze sobą dialog, co sprawia, że wystawa jest dynamiczna i pełna ciekawych zestawień.

Jacek Malczewski jako mistrz dawnych selfie. Witkacy wyprzedził swoją epokę

Wśród klasyków polskiego malarstwa szczególne miejsce zajmuje Jacek Malczewski. Na wystawie można zobaczyć jego liczne autoportrety, które dzisiaj mogłyby zostać nazwane artystycznymi selfie. Malarz chętnie przedstawiał siebie w różnych nakryciach głowy i z symbolicznymi rekwizytami, co pozwala lepiej zrozumieć jego barwną osobowość. Innym ważnym punktem galerii jest sala poświęcona Witkacemu. Jego energetyczne i barwne pastele, mimo że powstały sto lat temu, do dziś zaskakują nowoczesną formą przypominającą komiksy.

Witkacy tworzył te obrazy w latach 20., a dopiero w 1924 roku we Francji André Breton napisał swój manifest surrealistyczny, więc dla mnie Witkacy wyprzedzał surrealistów. To jest absolutny prekursor. Jego prace są zupełnie wizjonerskie. Ja osobiście uważam, że to był jeden z ciekawszych artystów XX wieku i choćby dla Witkacego warto odwiedzić tę galerię – podkreślała Agata Małodobry w wywiadzie dla Radia ESKA Kraków.

Kuratorka zwróciła również uwagę na twórczość Witolda Wojtkiewicza. Jego obraz pod tytułem "Medytacje" z cyklu "Ceremonie" przyciąga wzrok dekoracyjną, miękką linią secesyjną i niepokojącą atmosferą. To dzieło, które potrafi zahipnotyzować widza i sprawić, że na dłuższą chwilę zapomni on o otaczającej rzeczywistości.

Wojciech Fangor i rzeźby, które oszukują wzrok. Nowa sala w Muzeum Narodowym

Galeria regularnie się zmienia i powiększa o nowe obiekty. Stosunkowo niedawno otwarto salę w całości poświęconą polskiej rzeźbie powstałej po 1945 roku. Zwiedzający mogą tam zobaczyć, jak artyści eksperymentowali z nowymi materiałami, takimi jak gąbka, tworzywa sztuczne czy stal. Jednym z najbardziej zaskakujących dzieł jest praca Olafa Brzeskiego, która na pierwszy rzut oka wygląda jak wykonana z delikatnej, wysuszonej słomy. W rzeczywistości to ciężka i stabilna konstrukcja z metalu.

Olaf Brzeski stworzył tę rzeźbę ze stalowych rurek, które odlał w taki sposób, że one wyglądają absolutnie jak słoma, jak zeschnięte zboże, jak trawa, która właśnie wyschła. Popatrz w jaki sposób się tutaj zaginają te źdźbła, jakie one mają kolory. Pomalował to na takie naturalne kolory źdźbeł, trawy, naturalne kolory słomy i naprawdę wrażenie jest zupełnie niezwykłe. Ja bardzo często oprowadzając, mówię w końcu, że to jest rzeźba wykonana ze stali i wtedy ludziom trudno jest w to uwierzyć – tłumaczyła Agata Małodobry.

Niezwykłe wrażenie robi także malarstwo Wojciecha Fangora. Jego abstrakcyjne, hipnotyzujące koła dają złudzenie świecenia, jakby były podświetlone od spodu specjalnymi lampami. To jednak tylko mistrzowskie wykorzystanie kolorów i formy, które przyciąga wzrok i wciąga widza do środka kompozycji.

Edukacja i zabawa dla najmłodszych. Dlaczego warto odwiedzić krakowskie muzeum?

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie została przygotowana tak, aby zainteresować każdą grupę wiekową. Dział edukacji przygotował specjalne materiały, które pomagają zrozumieć kontekst historyczny i kulturowy powstania danych dzieł. Zwiedzający mogą dowiedzieć się, jak ubierali się ludzie w minionych dekadach, jakiej muzyki słuchali i jakie książki czytali. Dla dzieci przygotowano zabawki edukacyjne, które pozwalają na interakcję ze sztuką i sprawiają, że wizyta w muzeum nie jest nudna.

Galeria jest zaprojektowana w sposób cykliczny, co pozwala na wielokrotne obkrążanie ekspozycji i odkrywanie nowych detali. To idealne miejsce na spędzenie wolnego czasu, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy można poświęcić kilka godzin na spokojne podziwianie arcydzieł wybranych z bogatych magazynów krakowskiej galerii. Każdy element, od oświetlenia po układ ścian, ma na celu wydobycie synergetycznej energii płynącej z polskiej sztuki nowoczesnej.