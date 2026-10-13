Dzień Nauczyciela 2026. Sprawdźcie najzabawniejsze memy w sieci!

Co roku 14 października świętujemy Dzień Nauczyciela. Oficjalnie w kalendarzu pojawił się on w 1972 roku, kiedy to w czasach PRL uchwalono ustawę – Kartę praw i obowiązków nauczyciela. Dekadę później, na mocy nowej Karty Nauczyciela, uroczystość przemianowano na Dzień Edukacji Narodowej. Data ta jest hołdem dla Komisji Edukacji Narodowej, którą z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego powołał Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku. Warto przypomnieć, że dawniej święto to przypadało 20 listopada. Taki termin ustalono podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie w 1957 roku jako Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela – tradycja ta przetrwała przez 15 lat.

Dzień Edukacji Narodowej to również czas uroczystego wręczania odznaczeń przez szefa resortu edukacji. Nauczyciele otrzymują wtedy złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz specjalne nagrody ministra edukacji narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ponieważ w wielu placówkach jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, szkolne obchody zazwyczaj organizowane są z jednodniowym wyprzedzeniem.

Dzień Nauczyciela regularnie staje się inspiracją dla twórców internetowych żartów. W publikowanych memach internauci z dystansem komentują nie tylko pracę pedagogów, ale i kondycję polskiej szkoły, wytykając absurdy czy kwestię zarobków w oświacie. Zebraliśmy dla Was galerię najciekawszych i najzabawniejszych grafik związanych z tym świętem. Gwarantujemy dużą dawkę humoru!

Dzień Nauczyciela 2026 [MEMY]

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