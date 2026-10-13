Tego dnia Łukasz Gibała zacznie rządzić Krakowem. Termin został zmieniony

Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie 20 października o godz. 18.30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Łukasz Gibała wygrał drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa, uzyskując 62,12% głosów.

Nowy prezydent Krakowa złoży ślubowanie. Znamy dokładną datę i godzinę zaprzysiężenia Łukasza Gibały

Mieszkańcy stolicy Małopolski wreszcie poznali ostateczne rozstrzygnięcie i szczegóły dotyczące przekazania władzy w mieście. Nowy lider lokalnego samorządu, który wygrał przedterminowe wybory w Krakowie, już niebawem oficjalnie obejmie swoje stanowisko i rozpocznie urzędowanie. Jak poinformował przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jakub Kosek, uroczyste ślubowanie odbędzie się podczas nadchodzącej sesji. Choć początkowo planowano inny termin, ostateczna decyzja zapadła po ustaleniach Komisji Głównej.

Znamy już dokładną datę i godzinę tego wyjątkowego wydarzenia, które rozpocznie nową erę w krakowskim magistracie. Oficjalne przekazanie władzy w jednym z najważniejszych polskich miast zbliża się wielkimi krokami. Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbędzie się 20 października o godzinie 18:30.

Oficjalne wyniki przedterminowych wyborów w Krakowie

Jak oficjalnie podała Państwowa Komisja Wyborcza, w II turze wyborów Łukasz Gibała zdobył zaufanie większości mieszkańców, uzyskując 62,12 procent głosów. Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, musiała uznać wyższość rywala, zdobywając poparcie na poziomie 37,88 procent. Frekwencja wyborcza w stolicy Małopolski wyniosła 44,27 procent.

Cała procedura wymagała ogromnego wysiłku organizacyjnego. Głosowanie zostało przeprowadzone w 454 komisjach wyborczych, z czego 412 stanowiły stałe obwody głosowania, a 42 zorganizowano w obwodach odrębnych, takich jak szpitale, domy pomocy społecznej oraz zakłady karne.

Warto również przyjrzeć się twardym danym demograficznym, które towarzyszyły temu procesowi. Liczba mieszkańców Krakowa wynosi obecnie 719 919 osób, natomiast uprawnionych do głosowania w całym mieście było dokładnie 591 966 wyborców.

Jak wskazują statystyki, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa od 1 stycznia bieżącego roku rozpatrzył pozytywnie aż 4 942 wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Pokazuje to, jak wielu nowych mieszkańców chciało osobiście wpłynąć na to, kto będzie rządził ich miastem.

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