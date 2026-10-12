Rajd luksusowego auta na Podhalu. Kobieta uszkodziła pojazdy i potrąciła pieszego

Szaleńczy rajd 59-latki w luksusowym aucie na Podhalu

Dramatyczne sceny rozegrały się na stacji benzynowej w Nowym Targu w sobotę, 10 października, we wczesnych godzinach porannych. Według relacji mundurowych, 59-letnia kobieta z Mazowsza, prowadząc czarnego Land Rovera, doprowadziła do serii groźnych zderzeń. Agresywna jazda na stacji wywołała szok wśród świadków. Kobieta z dużą siłą staranowała stojące pojazdy, w wyniku czego uszkodzeniu uległy cztery auta i motocykl. Zniszczenia na tym się nie skończyły, ponieważ kierująca nie przerwała jazdy. Luksusowe auto uderzyło w sam budynek stacji, dewastując elewację i drzwi.

Po zostawieniu za sobą pobojowiska w Nowym Targu 59-latka odjechała, kierując się do Białki Tatrzańskiej. Tam czarny Land Rover potrącił przechodnia i zniszczył wyposażenie kolejnej stacji paliw. Jak informują śledczy, nawet uderzenie w człowieka nie powstrzymało jej przed kontynuowaniem szaleńczego rajdu. Kobieta uciekała dalej, stanowiąc ogromne niebezpieczeństwo dla innych ludzi na drodze.

Zarzuty za ucieczkę i potrącenie dla 59-latki

Sygnał o kierującej SUV-em trafił do oficera dyżurnego, a policjanci natychmiast wyruszyli w pościg. Połączone siły mundurowych z Zakopanego i Czarnego Dunajca zdołały ostatecznie zatrzymać uciekającą kobietę. Pojazd został zablokowany w miejscowości Podczerwone, gdzie funkcjonariusze obezwładnili kierującą.

Kobieta z Mazowsza trafiła prosto do aresztu. Usłyszała już zarzuty, które obejmują m.in. sprowadzenie zagrożenia katastrofą w ruchu, ucieczkę przed kontrolą drogową oraz celowe niszczenie cudzej własności. Grozi jej za to wieloletni pobyt w więzieniu.

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