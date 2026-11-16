W sobotę, 7 listopada, w samym centrum Krakowa doszło do tragicznego zamachu, który wstrząsnął mieszkańcami miasta.

Sprawcą masakry był 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego, który przed atakiem w Krakowie zabił troje członków swojej rodziny.

Miejsce tragedii jest obecnie tłumnie odwiedzane przez ludzi składających kwiaty, znicze i wyrazy uznania dla bohaterskich policjantów.

Szokujący zamach wstrząsnął Krakowem. Ten dzień za zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców

Mieszkańcy Krakowa wciąż nie mogą otrząsnąć się po wydarzeniach, do których doszło w sobotę, 7 listopada. To właśnie wtedy brutalnie zniszczono poczucie bezpieczeństwa w stolicy Małopolski. Sprawcą krwawego dramatu okazał się 24-letni Michał Oksiński. Z ustaleń śledczych wynika, że młody mężczyzna najpierw zabił troje członków swojej rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po dokonaniu potrójnego morderstwa, 24-latek skierował się do stolicy Małopolski. To właśnie w sercu Krakowa dokonał kolejnej masakry. W stolicy Małopolski życie straciło sześć osób, a piętnaście zostało rannych.

Do dziś nie wiemy, co popchnęło młodego człowieka do tak drastycznych kroków. Służby mundurowe i prokuratura drobiazgowo badają przeszłość napastnika, aby zrekonstruować dokładny przebieg oraz motywy jego działania. Informacje o brutalności sprawcy wywołały ogromne poruszenie w całym kraju, a samo miasto wciąż zmaga się z traumą po tym strasznym ataku.

Hołd dla ofiar i podziękowania dla bohaterskich policjantów

Miejsce, w którym doszło do tragicznych wydarzeń w Krakowie, stało się punktem pamięci. Jest ono obecnie tłumnie odwiedzane przez mieszkańców miasta oraz przyjezdnych. Ludzie w ciszy i zadumie składają tam kwiaty oraz zapalają znicze, chcąc w ten sposób upamiętnić ofiary tego niewyobrażalnego aktu przemocy.

Oprócz wyrazów współczucia dla rodzin ofiar, na miejscu tragedii pojawiają się także wzruszające dowody uznania skierowane do służb ratunkowych. Krakowianie w szczególny sposób dziękują bohaterskim policjantom, których natychmiastowa i zdecydowana reakcja zapobiegła jeszcze większej tragedii na ulicach miasta.

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