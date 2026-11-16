Msza za zamachowca w Bazylice Mariackiej. Tak wyglądało nabożeństwo, zabrakło ważnego elementu

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-11-16 11:44

Informacja o planowanym nabożeństwie w intencji sprawcy krwawego ataku na krakowskim Rynku Głównym oburzyła wiele osób. Mszę za zamachowca zorganizowano w Bazylice Mariackiej, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od miejsca tragedii. Celebracja miała skromną oprawę, a w kościele zjawiła się zaledwie garstka wiernych.

Wnętrze Bazyliki Mariackiej podczas mszy. Na miniaturze obok widać twarz mężczyzny. O nabożeństwie czytaj w Eska Kraków.
Autor: Art Service / SUPER EXPRESS, Facebook
  • Informacja o planowanym w Bazylice Mariackiej nabożeństwie w intencji sprawcy ataku spotkała się z falą społecznego oburzenia.
  • Ksiądz Mariusz Słonina, pełniący funkcję administratora parafii, tłumaczył, że intencja wyszła od jednego z duchownych, a sama modlitwa za zmarłego nie stanowi usprawiedliwienia dla jego czynów.
  • Liturgia miała skromną oprawę, w ławkach zasiadło zaledwie kilka osób, a podczas mszy zrezygnowano z muzyki oraz kazania.

Kraków. Ksiądz zamówił mszę za zamachowca w Bazylice Mariackiej

Informacja o planowanej modlitwie za sprawcę, który doprowadził do śmierci i cierpienia w centrum Krakowa, wywołała ogromne emocje. Społeczeństwo nie kryło oburzenia, a wielu wiernych nie potrafiło zaakceptować faktu, że w tak ważnej dla Polaków świątyni odbędzie się nabożeństwo za mordercę. W związku z narastającymi kontrowersjami sprawę oficjalnie skomentował ksiądz Mariusz Słonina, pełniący funkcję administratora parafii mariackiej.

Okazało się, że odprawienie mszy za zamachowca było prywatną inicjatywą jednego z duchownych. Administrator parafii zaznaczył przy tym wyraźnie, iż chrześcijańska modlitwa za zmarłych, obejmująca również największych zbrodniarzy, w żadnym stopniu nie stanowi próby usprawiedliwienia ataku ani umniejszenia ogromu tragedii ofiar i ich bliskich.

Tak wyglądała msza za zamachowca w Krakowie

Przed rozpoczęciem liturgii pojawiały się obawy, że w kościele może dojść do protestów lub prób zakłócenia porządku. Z ustaleń reporterki Super Expressu wynika jednak, że atmosfera w Bazylice Mariackiej była bardzo spokojna, a w świątynnych ławkach zasiadła jedynie garstka wiernych. Całe nabożeństwo miało niezwykle wyciszony i skromny przebieg.

Podczas liturgii całkowicie zrezygnowano z oprawy muzycznej oraz udziału organisty. Ponadto prowadzący mszę świętą kapłan nie wygłosił żadnego kazania, skupiając się jedynie na odczytaniu standardowych formuł modlitewnych. W rezultacie całe nabożeństwo trwało bardzo krótko i zakończyło się już po kilkunastu minutach.

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