Msza za zamachowca w Bazylice Mariackiej. Tak wyglądało nabożeństwo, zabrakło ważnego elementu

Informacja o planowanym w Bazylice Mariackiej nabożeństwie w intencji sprawcy ataku spotkała się z falą społecznego oburzenia.

Ksiądz Mariusz Słonina, pełniący funkcję administratora parafii, tłumaczył, że intencja wyszła od jednego z duchownych, a sama modlitwa za zmarłego nie stanowi usprawiedliwienia dla jego czynów.

Liturgia miała skromną oprawę, w ławkach zasiadło zaledwie kilka osób, a podczas mszy zrezygnowano z muzyki oraz kazania.

Kraków. Ksiądz zamówił mszę za zamachowca w Bazylice Mariackiej

Informacja o planowanej modlitwie za sprawcę, który doprowadził do śmierci i cierpienia w centrum Krakowa, wywołała ogromne emocje. Społeczeństwo nie kryło oburzenia, a wielu wiernych nie potrafiło zaakceptować faktu, że w tak ważnej dla Polaków świątyni odbędzie się nabożeństwo za mordercę. W związku z narastającymi kontrowersjami sprawę oficjalnie skomentował ksiądz Mariusz Słonina, pełniący funkcję administratora parafii mariackiej.

Okazało się, że odprawienie mszy za zamachowca było prywatną inicjatywą jednego z duchownych. Administrator parafii zaznaczył przy tym wyraźnie, iż chrześcijańska modlitwa za zmarłych, obejmująca również największych zbrodniarzy, w żadnym stopniu nie stanowi próby usprawiedliwienia ataku ani umniejszenia ogromu tragedii ofiar i ich bliskich.

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Przed rozpoczęciem liturgii pojawiały się obawy, że w kościele może dojść do protestów lub prób zakłócenia porządku. Z ustaleń reporterki Super Expressu wynika jednak, że atmosfera w Bazylice Mariackiej była bardzo spokojna, a w świątynnych ławkach zasiadła jedynie garstka wiernych. Całe nabożeństwo miało niezwykle wyciszony i skromny przebieg.

Podczas liturgii całkowicie zrezygnowano z oprawy muzycznej oraz udziału organisty. Ponadto prowadzący mszę świętą kapłan nie wygłosił żadnego kazania, skupiając się jedynie na odczytaniu standardowych formuł modlitewnych. W rezultacie całe nabożeństwo trwało bardzo krótko i zakończyło się już po kilkunastu minutach.

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie

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