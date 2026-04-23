Egzamin dojrzałości nie zawsze jest kluczem do kariery. Ci znani Polacy nie mają matury

Matura to niejedyna droga do sukcesu

Maj to dla wielu młodych Polaków okres wyjątkowo stresujący, właśnie z powodu nadchodzących matur. Abiturienci wkrótce przystąpią do pisania pierwszych egzaminów. Co istotne, co roku uczniowie zmagają się nie tylko z trudnymi zadaniami na arkuszach, ale również z powszechnym przekonaniem, że to wyniki matury definitywnie przesądzą o ich dalszym losie i możliwościach zawodowych.

Często powtarza się, że zdana matura to otwarta droga na uczelnię i gwarancja przyszłych sukcesów, ale czy faktycznie tak jest? Niewątpliwie egzamin dojrzałości stanowi ważny krok w życiu, jednak nie jest to jedyny sposób na to, aby osiągnąć życiowe i zawodowe spełnienie, o czym nierzadko się zapomina. Na szczęście istnieją znane osoby, które mimo braku takiego wykształcenia, wiodą znakomite życie i realizują się w przeróżnych dziedzinach.

Edyta Górniak i Paulina Młynarska bez świadectwa dojrzałości

Wiele osób uważa, że ukończenie edukacji zdobyciem matury i dyplomu studiów to wyłączna ścieżka do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Niemniej jednak przykłady z życia dowodzą, że nieposiadanie matury wcale nie musi blokować drogi do osiągnięcia spektakularnych wyników. Losy znanych postaci udowadniają, że zdobycie popularności i ogromnego sukcesu na polu zawodowym jest możliwe także bez dokumentu poświadczającego dojrzałość szkolną.

Wśród znanych osobistości, które nigdy nie przystąpiły do matury, znajduje się m.in. ceniona dziennikarka Paulina Młynarska, a także jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek - Edyta Górniak. Lista sławnych osób, które osiągnęły sukces bez tego świadectwa, jest jednak znacznie dłuższa, a znajdziecie ją w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Bez matury, a z milionami na koncie! Te gwiazdy przełamują stereotypy

14

Kiedy matura 2026?

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Wiele osób zastanawia się jednak, jak dokładnie zaplanowane są poszczególne terminy i do kiedy potrwają sprawdziany wiedzy dla tegorocznych abiturientów. Pełny harmonogram egzaminów z godzinami znajdziecie w naszym poprzednim artykule tutaj: Matura 2026 już za moment. Pełny terminarz dzień po dniu. Daty i godziny wszystkich egzaminów.