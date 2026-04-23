Egzamin dojrzałości nie zawsze jest kluczem do kariery. Ci znani Polacy nie mają matury

Anastazja Lisowska
2026-04-23 7:42

Wielkimi krokami zbliżają się egzaminy dojrzałości, co dla wielu młodych ludzi wiąże się z ogromnym stresem, gdyż wierzą, że to jedyna szansa na udaną przyszłość. Chociaż edukacja odgrywa istotną rolę, historia pokazuje, że można osiągnąć spektakularny sukces bez formalnego poświadczenia wiedzy. Przekonajcie się, które popularne polskie gwiazdy udowadniają, że to ciężka praca, determinacja i talent są prawdziwym przepisem na życiowe powodzenie, mimo braku matury.

Te osoby nie mają matury
Matura to niejedyna droga do sukcesu

Maj to dla wielu młodych Polaków okres wyjątkowo stresujący, właśnie z powodu nadchodzących matur. Abiturienci wkrótce przystąpią do pisania pierwszych egzaminów. Co istotne, co roku uczniowie zmagają się nie tylko z trudnymi zadaniami na arkuszach, ale również z powszechnym przekonaniem, że to wyniki matury definitywnie przesądzą o ich dalszym losie i możliwościach zawodowych.

Często powtarza się, że zdana matura to otwarta droga na uczelnię i gwarancja przyszłych sukcesów, ale czy faktycznie tak jest? Niewątpliwie egzamin dojrzałości stanowi ważny krok w życiu, jednak nie jest to jedyny sposób na to, aby osiągnąć życiowe i zawodowe spełnienie, o czym nierzadko się zapomina. Na szczęście istnieją znane osoby, które mimo braku takiego wykształcenia, wiodą znakomite życie i realizują się w przeróżnych dziedzinach.

Edyta Górniak i Paulina Młynarska bez świadectwa dojrzałości

Wiele osób uważa, że ukończenie edukacji zdobyciem matury i dyplomu studiów to wyłączna ścieżka do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Niemniej jednak przykłady z życia dowodzą, że nieposiadanie matury wcale nie musi blokować drogi do osiągnięcia spektakularnych wyników. Losy znanych postaci udowadniają, że zdobycie popularności i ogromnego sukcesu na polu zawodowym jest możliwe także bez dokumentu poświadczającego dojrzałość szkolną.

Wśród znanych osobistości, które nigdy nie przystąpiły do matury, znajduje się m.in. ceniona dziennikarka Paulina Młynarska, a także jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek - Edyta Górniak. Lista sławnych osób, które osiągnęły sukces bez tego świadectwa, jest jednak znacznie dłuższa, a znajdziecie ją w galerii zdjęć poniżej.

Kiedy matura 2026?

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Wiele osób zastanawia się jednak, jak dokładnie zaplanowane są poszczególne terminy i do kiedy potrwają sprawdziany wiedzy dla tegorocznych abiturientów. Pełny harmonogram egzaminów z godzinami znajdziecie w naszym poprzednim artykule tutaj: Matura 2026 już za moment. Pełny terminarz dzień po dniu. Daty i godziny wszystkich egzaminów.

Powtórka przed maturą z języka angielskiego. Sprawdź, czy zdasz egzamin dojrzałości
Pytanie 1 z 8
Spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu: „Why don’t we take part in the competition?”