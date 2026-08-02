Ekstremalne upały i burze w południowej Polsce. IMGW alarmuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował pilne komunikaty dla południowej części kraju, zapowiadając gwałtowne załamanie aury .

. Rejon Tatr zostanie objęty strefą intensywnych wyładowań atmosferycznych, podczas gdy pozostałe południowe obszary muszą przygotować się na ekstremalne fale gorąca drugiego oraz trzeciego stopnia.

W komunikacie wskazano precyzyjnie najbardziej narażone obszary oraz przewidywany czas trwania tych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Więcej szczegółowych informacji zamieszczamy w dalszej części artykułu.

Zagrożenie w górach. IMGW ostrzega przed burzami w Tatrach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nowe ostrzeżenia meteorologiczne. W części południowej Polski wciąż utrzymują się alerty przed wysokimi temperaturami, natomiast dla Tatr wydano ostrzeżenie przed burzami, którym mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, silny wiatr i grad.

Służby meteorologiczne wprowadziły ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego powiatu tatrzańskiego w związku z wyładowaniami atmosferycznymi. Według prognoz synoptyków na tym obszarze spadnie od 20 do 25 milimetrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie w porywach prędkość nawet 70 kilometrów na godzinę, przy czym niewykluczone są również opady gradu. Niebezpieczne zjawiska mają trwać w niedzielę, 3 sierpnia, w godzinach od 14.00 do 21.00.

Alerty drugiego i trzeciego stopnia. Ekstremalne upały nad Polską

IMGW nadal utrzymuje ostrzeżenia II i III stopnia przed upałami dla południowej części kraju. Najwyższy poziom zagrożenia obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego, na północy województw podkarpackiego i małopolskiego oraz we wschodniej części województwa śląskiego. Alerty pozostaną w mocy do środy, 5 sierpnia.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych mogących zagrażać zdrowiu i życiu oraz powodować szkody materialne. II stopień wskazuje na większą intensywność i prawdopodobieństwo takich zjawisk, natomiast III stopień jest najwyższym poziomem ostrzeżenia i oznacza ryzyko wystąpienia wyjątkowo groźnych zjawisk, które mogą spowodować bardzo duże zniszczenia i stanowić poważne zagrożenie dla życia.

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