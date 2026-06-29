ESKA Summer City nie zwalnia tempa. Przed nami sport, góry i wodne szaleństwo!

Wakacyjne piątki w Termach Bania

W każdy piątek wakacji widzimy się w Termach Bania – głównym partnerze ESKA Summer City w Małopolsce. To jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Podhalu, gdzie relaks w basenach termalnych łączy się z wodnymi atrakcjami dla całych rodzin.

Przez całe wakacje będziemy wspólnie tworzyć wyjątkową atmosferę. Nie zabraknie konkursów, muzyki, letnich gadżetów i niespodzianek przygotowanych przez ekipę ESKA Summer City. Jeśli planujecie urlop w okolicach Białki Tatrzańskiej albo jednodniowy wypad na Podhale, koniecznie zaglądajcie do Term Bania – spotykamy się tam w każdy piątek aż do końca wakacji.

Bonarka Streetball 1x1. Kraków zagra w rytmie ulicznej koszykówki

W sobotę 4 lipca przed Centrum Handlowym Bonarka ponownie zagoszczą sportowe emocje. Od godziny 10:00 do 19:00 odbędzie się druga edycja turnieju Bonarka Streetball 1x1, który po udanym debiucie wraca z jeszcze większym rozmachem.

To wydarzenie dla wszystkich miłośników koszykówki – zarówno zawodników, jak i kibiców. Formuła gry jeden na jednego gwarantuje dynamiczne pojedynki, efektowne akcje i mnóstwo emocji. Tutaj liczą się indywidualne umiejętności, refleks i charakter, a każda akcja może przesądzić o zwycięstwie.

Turniej zostanie rozegrany w czterech kategoriach – juniorek i juniorów do 18. roku życia oraz kobiet i mężczyzn w kategorii Open. Na najlepszych zawodników czeka pula nagród wynosząca aż 10 tysięcy złotych. Organizatorzy przygotowali również konkursy rzutowe, skills challenge, strefę relaksu oraz muzyczną oprawę wydarzenia, dzięki czemu Bonarka zamieni się w prawdziwe święto ulicznej koszykówki.

Na miejscu nie zabraknie również ekipy ESKA Summer City. Będziemy z Wami przez cały dzień, przygotowując konkursy, wakacyjne gadżety i mnóstwo dobrej energii. Jeśli jeszcze nie zapisaliście się do turnieju, wciąż można zgłosić swój udział. Nawet jeśli nie planujecie gry, warto przyjść i poczuć atmosferę sportowego wydarzenia, które na dobre wpisuje się w letni kalendarz Krakowa.

Gubałówka zaprasza na rodzinne wakacje z widokiem na Tatry

W niedzielę przenosimy się na Gubałówkę, gdzie rozpoczął się cykl wakacyjnych wydarzeń organizowanych przez PKL. Przez całe lato na odwiedzających czekają animacje, rodzinne konkursy, aktywności sportowe i regionalne atrakcje przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Wakacyjna Strefa Rozrywki to propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas w górach. W programie znalazły się między innymi rodzinne zabawy inspirowane Tatrami, gry terenowe, konkursy z nagrodami oraz spotkania z góralską kulturą. Nie zabraknie także Plaży Gubałówka z leżakami i wyjątkową panoramą Tatr, która od kilku sezonów jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na szczycie.

To właśnie tam będzie można spotkać ekipę ESKA Summer City. Przygotowaliśmy konkursy, muzykę i wakacyjne niespodzianki. Jeśli wybieracie się w weekend na Podhale, koniecznie zajrzyjcie na Gubałówkę i spędźcie z nami część dnia w wyjątkowej scenerii.

Na zakończenie – koszykarskie emocje w TAURON Arenie Kraków

Weekend zakończymy wizytą podczas wydarzenia koszykarskiego w TAURON Arenie Kraków. O historycznym meczu reprezentacji Polski, która po raz pierwszy zagra w tym obiekcie, pisaliśmy już wcześniej. Tym razem również będzie można spotkać ekipę ESKA Summer City i wspólnie kibicować biało-czerwonym.

Do zobaczenia na trasie ESKA Summer City! Przed nami kolejne tygodnie pełne wakacyjnych wydarzeń, muzyki i dobrej zabawy.