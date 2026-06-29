W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie jeszcze mocno letnia, a miejscami wręcz upalna. Z prognozy maksymalnej temperatury powietrza przygotowanej na podstawie modelu ECMWF HRES 0.1° wynika, że kulminacja wysokich temperatur przypadnie na poniedziałek 29 czerwca. W wielu regionach termometry pokażą wtedy ponad 30°C, a na południu, w centrum i na wschodzie kraju lokalnie nawet około 35-37°C.

Wtorek 30 czerwca nadal będzie bardzo ciepły, choć na mapach widać już pierwsze oznaki zmiany. Najwyższe wartości pozostaną głównie w południowej i wschodniej Polsce, gdzie temperatura może sięgać około 33-35°C. Chłodniej zrobi się natomiast na północy i zachodzie, gdzie pojawią się wartości bliższe 22-27°C.

Upał zacznie tracić siłę. Największa zmiana przyjdzie po 2 lipca

Środa 1 lipca nadal przyniesie wysoką temperaturę na południu i wschodzie. Tam miejscami możliwe będą wartości w okolicach 33-34°C. Jednocześnie zachód, północ i część centrum kraju będą już wyraźnie chłodniejsze, z temperaturą przeważnie od około 20 do 26°C.

Czwartek 2 lipca przyniesie dalsze osłabienie upału. Na mapie widać, że w większości kraju maksymalna temperatura będzie już znacznie niższa niż na początku tygodnia. Najczęściej pojawi się około 24-26°C, choć na południowym wschodzie lokalnie może być chłodniej.

Piątek 3 lipca przełamie gorącą serię. Takiego spadku czekało wielu

Najbardziej wyraźna zmiana pojawi się w piątek 3 lipca. Tego dnia niemal w całej Polsce temperatura maksymalna ma spaść do około 20-24°C. Najchłodniej, według mapy, może być miejscami na południu, gdzie pojawia się nawet około 15°C. To duża różnica po dniach z temperaturą przekraczającą 30°C.

Ochłodzenie utrzyma się także w weekend 4-5 lipca. W sobotę w większości kraju termometry pokażą około 20-23°C, a w niedzielę najczęściej około 22-26°C. Nie będzie to więc zimna pogoda, ale po fali gorąca odczuwalna zmiana będzie bardzo wyraźna.

Jak chronić się przed upałem? O tych zasadach lepiej pamiętać

W czasie najwyższych temperatur warto ograniczyć dłuższe przebywanie w pełnym słońcu, szczególnie w środku dnia. Dobrze mieć przy sobie wodę, nakrycie głowy i lekkie, przewiewne ubranie. Trzeba też uważać na dzieci, seniorów i zwierzęta, bo to oni najszybciej odczuwają skutki przegrzania. Nawet krótki postój w nagrzanym samochodzie może być niebezpieczny, dlatego nie wolno zostawiać w aucie ani ludzi, ani zwierząt.

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