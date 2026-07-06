ESKA Summer City rusza w kolejny wakacyjny tydzień. Widzimy się w Termach Bania i na rodzinnym pikniku w Nowej Hucie

Wakacyjne piątki w Termach Bania

Jak co tydzień, w piątek spotykamy się w Termach Bania – głównym partnerze ESKA Summer City w Małopolsce. To właśnie tutaj przez całe wakacje będziemy wspólnie tworzyć wyjątkową atmosferę pełną muzyki, konkursów i letnich atrakcji.

Termy Bania to miejsce, które od lat przyciąga zarówno miłośników wodnego szaleństwa, jak i osoby szukające relaksu w basenach termalnych z widokiem na góry. Na uczestników naszych piątkowych spotkań czekają konkursy z nagrodami, wakacyjne gadżety oraz mnóstwo dobrej energii. Jeśli planujecie wypoczynek na Podhalu, koniecznie zajrzyjcie do Białki Tatrzańskiej – będziemy tam z Wami w każdy piątek aż do końca wakacji.

Lato z Rewitalizacją na Targowisku. Rodzinna sobota pełna atrakcji

W sobotę 11 lipca ekipa ESKA Summer City zawita na Plac Targowy w Mogile, gdzie odbędzie się pierwsza edycja wydarzenia „Lato z Rewitalizacją na Targowisku”. Organizowana przez Fundację ON LIFE impreza ma pokazać, że lokalne targowisko może być nie tylko miejscem codziennych zakupów, ale także przestrzenią spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców Krakowa.

Program wydarzenia został przygotowany z myślą o całych rodzinach. Już od rana będzie można odwiedzić Targ Śniadaniowy z lokalnymi wystawcami i aromatyczną kawą, a najmłodsi skorzystają z bezpłatnej strefy animacji, konkursów oraz dmuchańców. Na uczestników czekają również warsztaty przygotowywania orzeźwiających napojów, podczas których każdy będzie mógł stworzyć własną letnią kompozycję.

Po południu wydarzenie nabierze jeszcze większego tempa. Na placu pojawi się Lunch Market i strefa gastronomiczna z bogatą ofertą kulinarną, odbędzie się wspólna zumba dla dzieci i dorosłych, a wieczorem organizatorzy zapraszają na sąsiedzką potańcówkę z DJ-em. Wszystkie atrakcje przygotowane dla dzieci będą dostępne bezpłatnie.

Na miejscu nie zabraknie również ekipy ESKA Summer City. Jak zawsze przygotujemy konkursy, muzykę i wakacyjne gadżety. To doskonała okazja, aby spędzić aktywnie sobotę, spotkać się z rodziną i przyjaciółmi oraz poczuć prawdziwy klimat letnich wydarzeń w Krakowie.

Do zobaczenia na trasie ESKA Summer City!

To kolejny tydzień pełen wakacyjnych emocji z ESKA Summer City. W piątek czekamy na Was w Termach Bania, a w sobotę spotykamy się na Placu Targowym w Mogile podczas wydarzenia „Lato z Rewitalizacją na Targowisku”. Wypatrujcie naszego charakterystycznego samochodu, wpadajcie po gadżety i bawcie się razem z nami. Wakacje dopiero się rozkręcają!