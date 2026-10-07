Festiwal 7xGospel w Krakowie. Siedem wydarzeń w kilku lokalizacjach!

Organizatorzy obiecują siedem spektakularnych wydarzeń, które z pewnością zadowolą każdego fana muzyki gospel. Będzie to nie tylko okazja do doskonalenia wokalnych umiejętności, ale przede wszystkim do wspólnego przeżywania i tworzenia niezwykłej atmosfery. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znajdziemy takie osobistości jak Lamar Campbell z USA, a także cenionych polskich artystów, co gwarantuje najwyższy poziom artystyczny. Festiwal 7xGospel to nie tylko muzyka, to także spotkanie ludzi z pasją, którzy tworzą zgraną społeczność. Przygotujcie się na duchową ucztę i dawkę pozytywnej energii!

Autor: Piotr Kubic/ Materiały prasowe

Festiwal 7xGospel 2026: Siedem dni muzycznych wydarzeń w Krakowie!

Festiwal 7xGospel to prawdziwa perła na mapie kulturalnej Krakowa, wyrosła z tradycji Warsztatów Gospel organizowanych nieprzerwanie od 1999 roku. W obecnej formie festiwalowej istnieje od 2006 roku, co czyni go jednym z najważniejszych wydarzeń dla społeczności gospel w Polsce. Każdego roku gromadzi setki utalentowanych śpiewaków, liczne chóry gospel z różnych zakątków kraju, a także wybitnych artystów z Polski i zagranicy. W tym roku program jest wyjątkowo bogaty i obejmuje siedem różnorodnych wydarzeń, które odbędą się w kilku malowniczych lokalizacjach Krakowa.

Centralnym punktem festiwalu są cztery rodzaje warsztatów wokalnych, dostosowanych do każdego poziomu zaawansowania i wieku. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni wokaliści, dzieci i dorośli, znajdą coś dla siebie – od kameralnych grup po imponujący wielki chór. To doskonała okazja, aby pod okiem mistrzów szlifować swoje umiejętności i zanurzyć się w świat muzyki gospel. Oprócz warsztatów, na uczestników czekają trzy wielkie koncerty: inaugurujący Koncert Uwielbienia „Echo Nieba”, pełna energii Krakowska Noc Gospel oraz wieńczący całe wydarzenie Koncert Finałowy.

Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnią Festiwal 7xGospel 2026, znajdziemy wybitnego dyrygenta i instruktora, Lamara Campbella ze Stanów Zjednoczonych. Jego obecność to gwarancja niezapomnianych wrażeń i inspirujących lekcji. Polską scenę reprezentować będą tacy artyści jak Daniel Cebula-Orynicz, Beata „Beti” Stasiak i Miłosz Konarski. Dołączą do nich również lokalne chóry gospel oraz najlepsi krakowscy instrumentaliści, którzy zapewnią profesjonalne oprawy muzyczne.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Program Festiwalu 7xGospel: Od „Echo Nieba” po Wielki Finał!

Festiwal rozpocznie się 9 października Koncertem Uwielbienia: Echo Nieba, który poprowadzą Rhonda Adams oraz Mateusz Madej, zapraszając do wspólnego śpiewu i „nadstawienia ucha na dźwięki nieba”. To wydarzenie ma nadać ton całej festiwalowej atmosferze.

10 października odbędą się Warsztaty A Cappella: Voices Unplugged, prowadzone przez Beatę „Beti” Stasiak. To unikalna szansa, by odkryć moc ludzkiego głosu, a uczestnicy wystąpią tego samego wieczoru podczas Krakowskiej Nocy Gospel. Wieczorna odsłona festiwalu, Gospel After Dark, to energetyczne przeżycie z udziałem lokalnych chórów. Warsztaty są otwarte zarówno dla osób początkujących, jak i tych z doświadczeniem w śpiewie a cappella. Są jeszcze miejsca! Koszt udziału: 140 zł.

Autor: Piotr Banasik/ Materiały prasowe

Dla bardziej zaawansowanych wokalistów, w dniach 10-11 oraz 17 października, Daniel Cebula-Orynicz poprowadzi Warsztaty dla Grupy Wokalnej: Harmony Lab. Uczestnicy będą szlifować gospelowe smaczki w utworach rozrywkowych i przygotują trzy utwory na Koncert Finałowy. Liczba miejsc jest ograniczona, a koszt udziału wynosi 280 zł.

Najmłodsi miłośnicy muzyki (w wieku od 5 do 12 lat) również znajdą coś dla siebie podczas Warsztatów dla Dzieci: Little Voices, Big Joy (16-18 października). Pod okiem Miłosza Konarskiego dzieci nauczą się autorskich piosenek gospel i wystąpią na Koncercie Finałowym. Dodatkowo czekają na nich animacje prowadzone przez firmę Pan Pirat. Koszt udziału to 130 zł.

Czołowym punktem festiwalu są 28. Warsztaty Główne: Gospel Experience, które odbędą się w dniach 17-18 października. To intensywne dwudniowe zajęcia z Lamarem Campbellem i Danielem Cebulą-Oryniczem, zakończone występem w wielkim chórze na około 200 głosów podczas Koncertu Finałowego. Udział w warsztatach kosztuje 170 zł.

Cały Festiwal 7xGospel zakończy się 18 października o godzinie 18:00 Koncertem Finałowym: Grande Finale, gdzie zaprezentują się wszystkie grupy warsztatowe oraz dyrygenci. Bilety na ten spektakularny finał dostępne są od 45 zł.

Ważne: Zapisy i sprzedaż biletów odbywają się na stronie www.7xgospel.pl. Więcej informacji i aktualności znajdziecie na oficjalnym profilu festiwalu na Facebooku.

Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Krakowa.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Stowarzyszenie Gospel

Stowarzyszenie Gospel działa w Krakowie od 2001 r. z misją popularyzowania muzyki gospel i śpiewu chóralnego poprzez organizację warsztatów, koncertów, festiwali oraz zakładanie i prowadzenie chórów gospel. Przez ponad 2 dekady działalności Stowarzyszenie zorganizowało, na terenie całego kraju, setki warsztatów, koncertów i szkoleń. Zainicjowało powstanie pierwszych w Polsce chórów gospel. Głównym celem działań Stowarzyszenia jest promowanie muzyki gospel oraz wartości (estetycznych i etycznych), które się z nią wiążą.