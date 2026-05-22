Festiwal Mechanika 2026 nadchodzi. Politechnika Krakowska pokaże zabytkowe auta i nowoczesne roboty

Festiwal Mechanika 2026 w Krakowie. Jakie atrakcje czekają na fanów motoryzacji?

Nadchodzący koniec maja zapowiada się niezwykle ciekawie dla wszystkich, którzy kochają ryk silnika i lśniący lakier. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej organizuje kolejną edycję Festiwalu Mechanika. To dwudniowe święto, które łączy w sobie pasję do starych samochodów z nowoczesnym podejściem do techniki. Wydarzenie rozpocznie się 30 maja od wieczornego, nieco bardziej nieoficjalnego zlotu pod nazwą Motonight. Z kolei 31 maja odbędzie się główna część imprezy, czyli piąta już edycja zlotu samochodów zabytkowych, gdzie będzie można podziwiać auta, które na co dzień rzadko wyjeżdżają na ulice.

Festiwal Mechanika to w zasadzie event, który my jako studenci organizujemy po to, żeby pokazać nasz Wydział, ale też dać coś społeczności motoryzacyjnej. [...] 30 maja zlot motoryzacyjny undergroundowy Motonight, a 31 maja już piąta edycja zlotu samochodów zabytkowych, na którym widzimy tak piękne jednostki jak na przykład pojazdy z lat międzywojennych, które naprawdę cieszą oko. Mieliśmy na przykład BMW z 1936 roku oraz Mercedesa z 1939. Zarówno pojazdy amerykańskie, stare Mustangi, jak i właśnie motoryzacja europejska, japońska, tych wszystkich ludzi gościmy – powiedział Dominik Czupidło, koordynator główny wydarzenia.

Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wystawa maszyn, ale przede wszystkim miejsce spotkań. Chodzi o to, aby studenci mogli wymienić się doświadczeniami z prawdziwymi pasjonatami i właścicielami klasyków. Na krakowskim wydziale motoryzacja jest obecna na każdym kroku, a wielu studentów i wykładowców po godzinach zajmuje się renowacją starych Mustangów czy innych kultowych modeli. W tym roku twarzą zlotu jest przepiękna Corvette C3, którą na pewno warto zobaczyć na żywo.

Nowoczesny mechanik musi znać się na technologii. Jak zmienia się praca w warsztacie?

Podczas rozmowy o festiwalu w Radiu Eska poruszono również temat tego, jak bardzo zmienił się zawód mechanika w ciągu ostatnich lat. Dzisiejsze auta to skomplikowane maszyny naszpikowane elektroniką, gdzie często prosta naprawa, taka jak wymiana żarówki, wymaga podpięcia komputera i odpowiedniego zaprogramowania części. Dlatego studia na takim wydziale to już nie tylko nauka o śrubkach i kluczach, ale przede wszystkim o programowaniu, automatyce i nowych materiałach. Mechanik przyszłości musi być trochę informatykiem, aby nadążyć za rozwiązaniami stosowanymi w autach hybrydowych i elektrycznych.

Dzisiejszy mechanik, jaki mechanik w przyszłości będzie musiał, przynajmniej z mojej perspektywy, po tym jak obserwuję jak się rozwija świat motoryzacyjny, to mimo wszystko o wiele większe zainteresowanie wobec technologii, wobec tematów, wobec nowych rozwiązań, które powstają na rynku. [...] On będzie musiał poznać tę technologię, będzie musiał mieć wiedzę teoretyczną, w jaki sposób pomóc i jakie rozwiązanie zastosować – wyjaśnił Kacper Gawlikowski, koordynator sekcji promocji.

Wiedza teoretyczna staje się kluczowa, aby zrozumieć, jak działają systemy bezpieczeństwa czy nowoczesne jednostki napędowe. Choć podstawy budowy maszyn pozostają takie same, to podejście do diagnozowania usterek uległo całkowitej zmianie. Studenci mają jednak tę przewagę, że mogą korzystać z nowoczesnych laboratoriów i kół naukowych, gdzie na bieżąco testują najnowsze rozwiązania techniczne.

Atrakcje Festiwalu Mechanika 2026. Symulator tramwaju, wojsko i bolid Formuły Student

Festiwal Mechanika to propozycja dla całych rodzin, a nie tylko dla studentów czy specjalistów. Program został ułożony tak, aby zainteresować nawet najmłodszych i pokazać im, że nauki ścisłe mogą być fascynujące. Jedną z największych ciekawostek będzie symulator tramwaju, na którym na co dzień szkolą się krakowscy motorniczowie. Każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił w prowadzeniu wirtualnego tramwaju po krakowskich torowiskach. Dodatkowo na festiwalu pojawią się służby mundurowe, w tym wojsko, policja i straż pożarna, prezentując swój specjalistyczny sprzęt.

Będą mogli zobaczyć laboratoria, zobaczyć koła naukowe, spotkać się ze służbami, bo już teraz mamy potwierdzone, że pojawi się u nas również wojsko, straż pożarna i policja. [...] Mamy zadeklarowaną firmę z przemysłu zbrojeniowego, która pokaże swoje stanowisko i są bardzo dobrze nastawieni do tego, żeby dotrzeć do ludzi, którzy do nas przyjdą – zapowiedział Kacper Gawlikowski.

Oprócz ciężkiego sprzętu wojskowego, na odwiedzających czekają projekty stworzone w całości przez studentów Politechniki Krakowskiej. Będzie można zobaczyć między innymi bolid wyścigowy Formuły Student oraz nowoczesny pojazd wodorowy, który powstaje na uczelni. To świetna okazja, by przekonać się, że studia techniczne to nie tylko siedzenie w książkach, ale przede wszystkim tworzenie konkretnych, niesamowitych maszyn. Dla osób zastanawiających się nad wyborem drogi zawodowej, rozmowy ze starszymi kolegami i prezentacje kół naukowych mogą być najlepszą zachętą do rozpoczęcia nauki na Wydziale Mechanicznym.

Właśnie po to prezentujemy koła naukowe, które pokażą tematy, którymi również się zajmujemy. [...] Będzie na przykład okazja skorzystania z symulatora tramwaju, na którym uczy się MPK w Krakowie i będzie można spróbować przejechać się po wirtualnym Krakowie jako motorniczy – dodał Gawlikowski.

Impreza odbywa się na terenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i jest otwarta dla wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających w tym czasie w mieście.

