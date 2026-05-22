Zaginięcie 14-letniej Mileny. Szuka jej krakowska policja

Zaginięcie Mileny Niewitały w Krakowie

Krakowscy funkcjonariusze prowadzą poszukiwania 14-letniej Mileny Niewitały, która 6 kwietnia 2026 roku samowolnie opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą na osiedlu Willowym w Krakowie. Nastolatka mierzy 166 centymetrów wzrostu, ma brązowe włosy do ramion, niebieskie oczy i jest szczupłej budowy ciała. W dniu zniknięcia była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę oraz białe sportowe buty. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o jej losie, o bezpośredni kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie (tel. 47-83-52-910) lub pod numerem alarmowym 112.

W poszukiwania zaangażowano liczne patrole, które dokładnie sprawdzają teren całego miasta i jego okolic. Oprócz tego rozesłano specjalne komunikaty do innych jednostek w regionie, a także do szpitali oraz ośrodków dla nieletnich.

Jak pomóc w odnalezieniu zaginionej 14-latki?

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w tej sprawie. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej 14-latki z Krakowa, skontaktuj się z Komisariatem Policji VIII pod numerem 47-83-52-910 lub zadzwoń na ogólnopolski numer alarmowy 112.

