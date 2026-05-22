Referendum w Krakowie. Jak i gdzie głosować? Najważniejsze informacje

W Krakowie w niedzielę, w godzinach 7-21, odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i rady miasta.

Od północy z piątku na sobotę do zakończenia głosowania obowiązuje cisza referendalna, zabraniająca agitacji i publikacji sondaży; wyniki przewidywane są na poniedziałek rano.

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców w przypadku prezydenta oraz 179 792 dla rady miasta.

Najważniejsze informacje przed referendum

Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta odbędzie się w niedzielę (24 maja) w godzinach od 7:00 do 21:00. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, okres ciszy referendalnej jest czasem, w którym obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek agitacji. Oznacza to, że od momentu jej rozpoczęcia, czyli od północy z piątku na sobotę (22/23 maja), aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godzinie 21:00, zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, a także rozdawanie ulotek i prowadzenie jakichkolwiek innych form kampanii związanych z referendum. Dodatkowo, na 24 godziny przed dniem referendum i w trakcie głosowania, nie wolno podawać do publicznej wiadomości sondaży opinii publicznej, dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców ani wstępnych wyników referendum Kraków.

Każdy wyborca otrzyma dwie karty do głosowania – jedną dotyczącą odwołania prezydenta miasta, a drugą w sprawie odwołania rady miasta. Kraków będzie podzielony na 453 obwody do głosowania. W każdym z nich będzie pracować komisja obwodowa ds. referendum, której zadaniem jest przeprowadzenie głosowania oraz zliczenie głosów.

Aby referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Liczba ta stanowi minimum 3/5 liczby osób, które wzięły udział w wyborze prezydenta miasta w II turze ostatnich wyborów. W przypadku Rady Miasta Krakowa, w której większość ma Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, minimalna wymagana liczba głosujących jest jeszcze wyższa i wynosi 179 792 osoby. Różnica wynika z tego, że podczas wyborów samorządowych 2024 r. frekwencja w I turze była wyższe od tej odnotowanej w wyborczej dogrywce.

Kiedy poznamy wyniki referendum w Krakowie?

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przewiduje, że oficjalne wyniki referendum w Krakowie znane będą w poniedziałek (25 maja) w godzinach porannych. Jak podkreśla Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury KBW, tempo ogłaszania wyników jest ściśle uzależnione od pracy komisji obwodowych ds. referendum.

- To zależy od tempa prac komisji obwodowych ds. referendum, których będzie 453 – powiedziała PAP urzędniczka.

Protokoły wyników głosowania z poszczególnych obwodów zostaną udostępnione publicznie w lokalach obwodowych komisji ds. referendum. Natomiast zbiorcze protokoły wyników referendum, zarówno w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, jak i Rady Miasta Krakowa, sporządzone przez Miejską Komisję ds. Referendum, będą dostępne w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Ważne jest, że Miejska Komisja i KBW nie przewidują publikacji cząstkowych wyników referendum, co oznacza, że na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie cierpliwie poczekać.