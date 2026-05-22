PKP S.A. rozpocznie wkrótce przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Olkuszu, podpisując umowę z wykonawcą TEXOM S.A.

Inwestycja obejmie rewitalizację elewacji, wnętrza oraz otoczenia dworca, dostosowując obiekt do współczesnych potrzeb podróżnych i osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze dworca powstanie m.in. hol z poczekalnią i toalety, a w jego otoczeniu nowe chodniki, parkingi oraz miejsca Kiss&Ride. Całkowity koszt projektu to około 11 mln zł brutto.

Zabytkowy dworzec w Olkuszu przejdzie renowację. Perła architektury odzyska blask

Zamknięte dotychczas dla pasażerów wnętrza dworca, który został oddany do użytku w 1885 roku, przejdą prawdziwą rewolucję. PKP S.A. zapewnia, że podczas modernizacji zachowane zostaną jego cenne walory historyczne, a jednocześnie obiekt zostanie w pełni dostosowany do aktualnych potrzeb podróżnych.

- Przebudowa dworca i udostępnienie go na nowo pasażerom jest kolejną inwestycją kolejową w tym mieście. Warto wspomnieć, że w październiku ub.r. stacja w Olkuszu zyskała nowe perony wyposażone w nowoczesne elementy obsługi podróżnych i bezkolizyjne przejście pod torami z windą. Działania te wpisane są w szerszy plan prowadzący do tego, by kolej była pierwszym wyborem transportowym Polaków – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, cytowany w komunikacie prasowym PKP S.A.

Na parterze dworca w Olkuszu znajdzie się przestronna strefa obsługi podróżnych. Powstanie tam nowoczesny hol główny z komfortową poczekalnią oraz ogólnodostępne toalety. Co więcej, aby zapewnić pełną dostępność, zaprojektowano windę oraz nową klatkę schodową. Na tym samym poziomie przewidziano także przestrzeń przeznaczoną pod najem, dostępną zarówno z zewnątrz, jak i z holu dworca. Pierwsze piętro zostanie zagospodarowane na lokale o funkcji usługowej, również przeznaczone na wynajem, a także na serwerownię i pomieszczenie gospodarcze. Na drugim piętrze znajdą się pomieszczenia techniczne.

Kluczowym elementem tej modernizacji dworca jest likwidacja wszelkich barier architektonicznych. Budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi, co znacząco zwiększy jego funkcjonalność. Inwestycja obejmuje również instalację nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i monitoringu, a także wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku.

- Przywracanie dworcom ich najważniejszej funkcji, czyli zapewniania pasażerom komfortowej i nowoczesnej przestrzeni, jest naszym priorytetem. Inwestycja kolejowa w Olkuszu teraz wkracza w kolejny etap. Zakończyliśmy prace projektowe i już dziś możemy pokazać mieszkańcom Olkusza jak będzie wyglądał dworzec po przebudowie. Oprócz nowoczesnych peronów pasażerowie będą mogli także korzystać z zamkniętej dotąd przestrzeni dworca – dodaje Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji i rozwoju, w udostępnionym materiale prasowym.

Przebudowa otoczenia dworca w Olkuszu. Parking i zieleń

Zmiany nie ominą również otoczenia dworca, które zostanie przekształcone w atrakcyjną i ogólnodostępną przestrzeń publiczną. Powstaną tu nowe chodniki, estetyczne miejsca do siedzenia oraz praktyczne stojaki rowerowe. W ramach inwestycji zaplanowano także przebudowę zjazdu na potrzeby parkingu, który powstanie w miejscu po wyburzonej przybudówce. Przy budynku dworca PKP w Olkuszu znajdą się dedykowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a także popularne miejsca typu Kiss&Ride. Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej zaprojektowano specjalną trasę wolną od przeszkód, prowadzącą z przestrzeni publicznej bezpośrednio do budynku dworca.

Inwestorem tej wyczekiwanej inwestycji kolejowej w Olkuszu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dokumentację projektową przygotowała pracownia Maple sp. z o.o., a za realizację robót budowlanych odpowiada firma TEXOM S.A. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 11 milionów złotych brutto, z dofinansowaniem z budżetu państwa.

