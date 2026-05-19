Fundacja Poland Business Run podsumowała rok. Na pomoc wydano 1,5 mln zł

Działalność Fundacji Poland Business Run opiera się na organizacji największej w Polsce charytatywnej sztafety biegowej, która przyciąga tysiące osób chcących pomagać przez sport. Ostatni rok okazał się wyjątkowo owocny, ponieważ udało się zebrać i przekazać na pomoc blisko 1,5 mln zł. Te pieniądze nie są tylko suchymi liczbami w tabelkach, ale realnym wsparciem, które od stycznia 2025 roku trafiło już do niemal 160 beneficjentów. Organizacja skupia się przede wszystkim na osobach, które borykają się z problemami narządów ruchu oraz na kobietach po mastektomii (zabiegu usunięcia piersi).

Poland Business Run to największa charytatywna sztafeta biegowa w Polsce. Odbyła się po raz czternasty, zgromadziła ponad 46 tysięcy biegaczy, którzy pobiegli stacjonarnie w Krakowie i Warszawie, ale także w formule wirtualnej z aplikacją w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki temu, że biegacze biorą udział w Poland Business Run, Fundacja Poland Business Run jest w stanie pomagać osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu i po mastektomii w zakupie protez, wózków, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacji czy też pomocy psychologicznej – powiedział Kamil Bąbel, dyrektor fundacji.

Warto podkreślić, że od początku istnienia tego biegu, czyli przez ostatnie 14 lat, fundacja przekazała potrzebującym już łącznie ponad 13 mln zł. Skala pomocy rośnie wraz z liczbą uczestników, którzy co roku stają na starcie, by wesprzeć tych, którzy sami nie mogą biegać.

Komu pomaga Poland Business Run? Poznaj historie Dominika i Wiktorii

Za każdą przekazaną protezą czy godziną rehabilitacji kryje się konkretny człowiek i jego trudna droga do sprawności. W ubiegłym roku pomoc otrzymało 159 osób o bardzo różnych potrzebach. Wśród nich jest Dominik, strażak i ratownik medyczny, który po urazie kręgosłupa podczas akcji sam potrzebował wsparcia. Dzięki fundacji może on teraz wracać do formy i nadal pomagać innym ludziom. Inną beneficjentką jest Wiktoria, która od 12. roku życia porusza się o protezie. Fundacja sfinansowała dla niej nowy sprzęt i niezbędne ćwiczenia.

Sylwetek osób, którym pomagamy jest bardzo wiele i ciężko byłoby wymienić wszystkich z imienia, bo udało nam się pomóc 159 osobom o różnych potrzebach, o różnych historiach. [...] Dominik jest strażakiem, ale również ratownikiem medycznym. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy mu pomóc w tym, żeby mógł dalej pomagać innym, bo to też napawa nas ogromną radością, kiedy osoby, które otrzymały pomoc z fundacji, dalej tę pomoc rozszerzają na zewnątrz. Jest też Wiktoria, która od 12 roku życia porusza się o protezie. My mogliśmy jej pomóc w zakresie właśnie zakupu protezy i rehabilitacji – wyjaśniał Kamil Bąbel.

W ostatnich latach organizacja kładzie też coraz większy nacisk na zdrowie psychiczne. Oprócz zakupu 38 protez i sfinansowania ponad 100 cykli rehabilitacji, fundacja opłaciła 243 godziny spotkań z psychologami. Jest to kluczowe zwłaszcza dla osób, które straciły sprawność w wyniku nagłych wypadków lub prób samobójczych i muszą na nowo odnaleźć się w trudnej rzeczywistości.

Są osoby po amputacjach piersi, po mastektomii, które korzystają właśnie z rehabilitacji, dlatego że mastektomia jest takim zabiegiem, który też ogranicza sprawność ruchową, więc ta rehabilitacja dla tych osób też jest bardzo, bardzo istotna. Mnóstwo osób, które potrzebowały protez, osoby, którym zakupiliśmy wózki, ale w ostatnim czasie też coraz więcej pomocy przeznaczamy właśnie na wsparcie psychologiczne – dodał dyrektor fundacji.

Jubileusz 15-lecia sztafety Poland Business Run. W planach kolejne rekordy

Rok 2026 jest dla fundacji szczególny z dwóch powodów. Po pierwsze, sama fundacja świętuje swoje 10-lecie, a po drugie, charytatywna sztafeta odbędzie się już po raz piętnasty. To dobry moment na porównania. Kiedy w 2012 roku bieg startował na krakowskim rynku, uczestniczyło w nim zaledwie tysiąc osób, a pomoc trafiła tylko do jednego beneficjenta. Dziś, przy 46 tysiącach biegaczy, skala wsparcia jest nieporównywalnie większa. Jubileuszowy rok ma być czasem świętowania, ale i walki o kolejne rekordy finansowe i frekwencyjne.

Ja przypomnę tylko, że w pierwszej edycji w 2012 roku na rynku w Krakowie pojawiło się około tysiąca biegaczy. Teraz widzimy, porównujemy sobie z tymi czterdziestoma sześcioma tysiącami w roku 2025, więc ten przeskok jest widoczny, podobnie w zakresie wsparcia pomocowego. [...] W maju planujemy właśnie takie obchody piętnastolecia biegu w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Oczywiście Poland Business Run będzie głównym tutaj sztandarowym punktem w harmonogramie roku 2026, ale też chcielibyśmy pobić kilka kolejnych rekordów – zapowiedział Kamil Bąbel w rozmowie z reporterką Radia ESKA.

Wszystkie działania fundacji są dokumentowane w specjalnych, corocznych raportach. Ma to na celu pokazanie biegaczom i firmom, które ich wspierają, że każda złotówka i każda kropla potu wylana na trasie mają sens. Dzięki tej przejrzystości uczestnicy mogą zobaczyć, jak ich sportowa pasja zamienia się w nowe protezy i szansę na lepsze życie dla osób po amputacjach.

