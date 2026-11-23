W Zakopanem 44-letni mężczyzna w sobotę zabił swoją matkę, zadając jej rany kłute i cięte.

Po zbrodni sprawca próbował targnąć się na własne życie, raniąc się i wyskakując z okna.

Mężczyzna jest obecnie w śpiączce, co uniemożliwia jego przesłuchanie przez śledczych.

Zabił matkę, a później targnął się na własne życie

W sobotę zakopiańskie służby ratunkowe oraz policja zostały zaalarmowane o dramatycznych wydarzeniach w stolicy polskich Tatr. Po wejściu do jednego z mieszkań funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. Znaleziono tam ciało starszej kobiety z widocznymi, głębokimi obrażeniami ciała. Na miejscu natychmiast rozpoczęły się intensywne czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu precyzyjne odtworzenie przebiegu tego tragicznego popołudnia. Śledczy zabezpieczyli już kluczowe dowody, w tym przedmiot, którym najprawdopodobniej posłużył się sprawca.

– Kobieta posiadała rany kłute oraz ranę ciętą szyi. Na miejscu zdarzenia ujawniono i zabezpieczono również prawdopodobne narzędzie zbrodni. Ustalono, że 44-letni mężczyzna zabił swoją matkę, a następnie najprawdopodobniej próbował odebrać sobie życie, powodując u siebie rany cięte, a także wyskakując z okna – przekazała Radiu Eska prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Podejrzany o zabójstwo matki w szpitalu. Prokuratura nie może go przesłuchać

Po dokonaniu tego potwornego czynu, 44-letni mężczyzna podjął próbę odebrania sobie życia. Z ciężkimi obrażeniami ciała, powstałymi zarówno na skutek samookaleczenia, jak i upadku z wysokości po wyskoczeniu z okna budynku, został przetransportowany do szpitala. Jego stan od początku określany był przez lekarzy jako bardzo ciężki.

Podejrzany o zabójstwo matki jest w stanie śpiączki farmakologicznej, co całkowicie uniemożliwia wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych. Prokuratura czeka na zielone światło od zespołu medycznego. Dopiero gdy stan zdrowia 44-latka ulegnie poprawie i odzyska on przytomność, biegli lekarze będą mogli ocenić, czy stan psychiczny i fizyczny pozwala na jego formalne przesłuchanie oraz przedstawienie zarzutów. Do tego czasu śledczy koncentrują się na analizie zabezpieczonych śladów i przesłuchiwaniu świadków mogących pomóc w ustaleniu motywów tej zbrodni.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

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Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

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