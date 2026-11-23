• Krakowska Prokuratura Krajowa wszczęła czynności sprawdzające po otrzymaniu nowych zawiadomień wymierzonych w policjanta Jakuba Kulika, który ujął zamachowca.

• W kilku nadesłanych do śledczych pismach podważana jest zasadność wykorzystania broni służbowej przez funkcjonariusza przeciwko agresorowi.

• Prokurator Eryk Stasielak dysponuje czasem 30 dni na wydanie postanowienia o rozpoczęciu śledztwa bądź o jego odmowie.

Zamach w Krakowie. Kolejne donosy na policjanta Jakuba Kulika trafiły do śledczych

Wstrząsające zajścia ze stolicy Małopolski nie przestają wywoływać silnych reakcji społecznych. Mimo upływu czasu od tamtych zdarzeń, oczy opinii publicznej znów zwrócone są na mundurowego, który zapobiegł większemu dramatowi. Bezpośrednio po przeprowadzonej akcji funkcjonariusz Jakub Kulik zyskał miano bohatera, jednak teraz wychodzi na jaw, że jego zachowanie nie przez wszystkich jest oceniane jednoznacznie pozytywnie.

Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zaczął odbierać oficjalne pisma kwestionujące sposób przeprowadzenia tamtych działań. Pierwsze niepokojące ruchy w tej sprawie odnotowano 12 listopada, czyli raptem kilka dni po zamachu w Krakowie, kiedy to do organów ścigania wpłynęło pierwsze zawiadomienie. Na tym się nie skończyło. Prokuratura otrzymała kolejne donosy.

Policjant Jakub Kulik pod lupą śledczych. Prokurator Eryk Stasielak o użyciu broni

Podstawowym problemem podnoszonym przez osoby wysyłające zawiadomienia jest temat legalności oraz słuszności sięgnięcia po broń palną przez mundurowego obezwładniającego agresora. Nadawcy tych wiadomości oczekują od organów ścigania skrupulatnego zweryfikowania, czy podczas dynamicznego zatrzymania nie doszło do przekroczenia uprawnień przez stróża prawa.

Śledczy musieli zareagować na te pisma, chociaż z własnej inicjatywy nie dopatrzyli się wcześniej żadnych nieprawidłowości w pracy policji. O kulisach tego postępowania opowiedział w rozmowie z „Faktem” prokurator Eryk Stasielak, stojący na czele Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

- Takie doniesienia cały czas wpływają. Jest ich już teraz kilka. Sprawa jest zarejestrowana i prowadzone jest postępowanie sprawdzające. Do prokuratury wpłynęło już kilka zawiadomień. Nie wszczynaliśmy takiego postępowania z urzędu, bo uważaliśmy, że nie ma podstaw. Natomiast jeśli ktoś kieruje takie zawiadomienie, to sprawa musi być zarejestrowana i nadany jej stosowny bieg – przekazał prok. Eryk Stasielak.

Obecnie pracownicy prokuratury dokładnie badają zebrane dowody oraz weryfikują argumentację zawartą w nadesłanych donosach. Zgodnie ze słowami prokuratora Stasielaka, rozstrzygnięcie w kwestii ewentualnego otwarcia pełnego śledztwa zostanie wydane w przewidzianym przez prawo czasie. Prowadzący sprawę prokurator ma dokładnie 30 dni na podjęcie wiążącej decyzji, która może oznaczać zarówno formalne rozpoczęcie śledztwa, jak i odmowę jego wszczęcia.

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