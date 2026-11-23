Postrzelony policjant Jakub Kulik wyszedł ze szpitala w Krakowie

Rozpoczął się kolejny etap w procesie leczenia funkcjonariusza, który jako jeden z pierwszych podjął interwencję wobec uzbrojonego sprawcy. Jak ustaliło Radio Kraków, starszy posterunkowy Jakub Kulik opuścił już mury Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II, w którym lekarze sprawowali nad nim opiekę bezpośrednio po dramatycznym zdarzeniu.

Doniesienia o wypisaniu mundurowego do domu zostały oficjalnie zweryfikowane w samej placówce medycznej. Według informacji przekazanych przez rozgłośnię, opuszczenie oddziału przez policjanta potwierdził w rozmowie ze stacją profesor Grzegorz Gajos, który w tym szpitalu zajmuje stanowisko zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, a także pełni funkcję pełnomocnika dyrektora ds. edukacji i współpracy z mediami.

Mimo że samo zakończenie pobytu w szpitalu stanowi bardzo dobrą wiadomość, personel medyczny nie ujawnia dokładnych danych o kondycji funkcjonariusza. Radio Kraków informuje, że profesor Grzegorz Gajos nie podał żadnych szczegółów dotyczących dalszej terapii ani czekającej rannego mundurowego rehabilitacji. Warto przypomnieć, że podczas tamtej akcji starszy posterunkowy Jakub Kulik został postrzelony aż trzy razy, próbując powstrzymać napastnika.

Tragiczny zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 7 listopada, w ścisłym centrum stolicy Małopolski. Wówczas 24-letni napastnik wjechał autem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, po czym zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi.

Bilans tego brutalnego ataku okazał się tragiczny, ponieważ życie straciło sześć osób, a kilkanaście innych zostało rannych. Sam 24-letni zamachowiec zmarł w szpitalu dwa dni po zdarzeniu, w poniedziałek 9 listopada. Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury wciąż prowadzą intensywne śledztwo w celu dokładnego odtworzenia przebiegu tragedii i ustalenia motywacji sprawcy.