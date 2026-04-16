Gdzie szukać pomocy w Gminie Gorlice? Przewodnik po instytucjach i organizacjach

Ważne jest, aby wiedzieć, że na terenie Miasta Gorlice działa sieć instytucji i placówek oferujących wsparcie. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych miejsc, do których warto się udać w poszukiwaniu pomocy.

Pomoc prawna

Osoby szukające bezpłatnej porady prawnej w Gorlicach mają do dyspozycji kilka miejsc. Wsparcie to może dotyczyć spraw rodzinnych, cywilnych czy administracyjnych.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

• Adres: ul. Reymonta 1

• Telefon: 18-352-05-10

• Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (GOIK)

• Adres: ul. Słoneczna 7

• Telefon: 18-352-51-01, 511-469-305

• Starostwo Powiatowe w Gorlicach

• Adres: ul. Michalusa 18

• Telefon: 18-354-87-84 lub 18-354-87-69

• Centrum Terapii Uzależnień

• Adres: ul. Szpitalna 10

• Telefon: 18 352 77 45 (pomoc skierowana do osób korzystających z oferty placówki)

Pomoc psychologiczna

Wsparcie psychologiczne w mieście jest dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Oferta obejmuje poradnie przy szpitalu, placówkę edukacyjną oraz ośrodek terapii.

• Poradnie przy Szpitalu Specjalistycznym (ul. Węgierska 21):

• Poradnia dla Dorosłych: tel. (18) 35-53-378 (Budynek starego Szpitala, III piętro).

• Poradnia dla Dzieci i Młodzieży: tel. (18) 35-53-378 (Budynek starego Szpitala, III piętro).

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

• Adres: ul. Niepodległości 5A

• Telefon: 18 353 72 55

• Centrum Terapii Uzależnień

• Adres: ul. Szpitalna 10, tel. 18 352 77 45 (dla osób korzystających z pomocy).

• Szkoły Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest również dostępna w placówkach oświatowych.

Pomoc psychiatryczna

W sytuacjach wymagających interwencji psychiatrycznej czy wsparcia w kryzysie psychicznym, mieszkańcy mogą skorzystać z poniższych kontaktów.

• Szpital Specjalistyczny w Gorlicach – Centrum Zdrowia Psychicznego

• Adres: ul. Węgierska 21

• Telefon: 506-951-165 lub (18) 35-53-378 (Budynek Starego Szpitala, budynek B).

• Całodobowa bezpłatna linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

• Telefon: 800-702-222 (linia prowadzona przez organizację ITAKA).

• Telefon wsparcia kryzysowego

• Telefon: 698-761-868 (prowadzony przez asystentów zdrowienia).

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

• Telefon: 116 111.

Pomoc całodobowa i interwencja kryzysowa

W nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także w przypadku kryzysów życiowych, pomoc zapewniają:

• Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (GOIK)

• Adres: ul. Słoneczna 7

• Telefon: 18-352-51-01, 511-469-305 (placówka oferuje również schronienie).

• Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

• Adres: ul. 11-go Listopada 56

• Telefon: 47-834-42-15

Pomoc socjalna

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za pomoc społeczną w mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

• MOPS w Gorlicach

• Adres: ul. Reymonta 1

• Telefon: 18-352-05-10

Pomoc medyczna

W sprawach dotyczących ogólnego stanu zdrowia pierwszą linią pomocy są lekarze POZ oraz szpital.

• Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza

• Adres: ul. Węgierska 21

• Telefon do rejestracji: 18-355-32-00

• Numer alarmowy: 112

• Kontakt z lekarzem rodzinnym.

Osoby nadużywające alkoholu, uzależnione i współuzależnione

Miasto oferuje kompleksowe wsparcie dla osób zmagających się z problemem alkoholu oraz ich bliskich.

• Centrum Terapii Uzależnień

• Adres: ul. Szpitalna 10

• Telefon: 18 352 77 45

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Adres: Urząd Miejski Gorlice, ul. Rynek 2

• Telefon: 18-35 51 282

• Klub Abstynenta Egida

• Adres: ul. 3-go Maja 19

• Telefon: 18 353 61 50

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na pomoc interwencyjną, prawną oraz psychologiczną.

• Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

• Adres: ul. 11-go Listopada 56, Tel: 47-834-42-15.

• Kontakt z dzielnicowym (wg. rejonu zamieszkania).

• Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (GOIK)

• Adres: ul. Słoneczna 7, tel. 18-352-51-01, 511-469-305.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

• Adres: ul. Reymonta 1, tel. 18-352-05-10.

• Sąd Rejonowy w Gorlicach

• Adres: ul. Biecka 5.