Gdzie szukać pomocy w Gminie Gorlice? Przewodnik po instytucjach i organizacjach

Ważne jest, aby wiedzieć, że na terenie Miasta Gorlice działa sieć instytucji i placówek oferujących wsparcie. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych miejsc, do których warto się udać w poszukiwaniu pomocy.
Pomoc prawna
Osoby szukające bezpłatnej porady prawnej w Gorlicach mają do dyspozycji kilka miejsc. Wsparcie to może dotyczyć spraw rodzinnych, cywilnych czy administracyjnych.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
• Adres: ul. Reymonta 1
• Telefon: 18-352-05-10
• Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (GOIK)
• Adres: ul. Słoneczna 7
• Telefon: 18-352-51-01, 511-469-305
• Starostwo Powiatowe w Gorlicach
• Adres: ul. Michalusa 18
• Telefon: 18-354-87-84 lub 18-354-87-69
• Centrum Terapii Uzależnień
• Adres: ul. Szpitalna 10
• Telefon: 18 352 77 45 (pomoc skierowana do osób korzystających z oferty placówki)
Pomoc psychologiczna
Wsparcie psychologiczne w mieście jest dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Oferta obejmuje poradnie przy szpitalu, placówkę edukacyjną oraz ośrodek terapii.
• Poradnie przy Szpitalu Specjalistycznym (ul. Węgierska 21):
• Poradnia dla Dorosłych: tel. (18) 35-53-378 (Budynek starego Szpitala, III piętro).
• Poradnia dla Dzieci i Młodzieży: tel. (18) 35-53-378 (Budynek starego Szpitala, III piętro).
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
• Adres: ul. Niepodległości 5A
• Telefon: 18 353 72 55
• Centrum Terapii Uzależnień
• Adres: ul. Szpitalna 10, tel. 18 352 77 45 (dla osób korzystających z pomocy).
• Szkoły Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest również dostępna w placówkach oświatowych.
Pomoc psychiatryczna
W sytuacjach wymagających interwencji psychiatrycznej czy wsparcia w kryzysie psychicznym, mieszkańcy mogą skorzystać z poniższych kontaktów.
• Szpital Specjalistyczny w Gorlicach – Centrum Zdrowia Psychicznego
• Adres: ul. Węgierska 21
• Telefon: 506-951-165 lub (18) 35-53-378 (Budynek Starego Szpitala, budynek B).
• Całodobowa bezpłatna linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym
• Telefon: 800-702-222 (linia prowadzona przez organizację ITAKA).
• Telefon wsparcia kryzysowego
• Telefon: 698-761-868 (prowadzony przez asystentów zdrowienia).
• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
• Telefon: 116 111.
Pomoc całodobowa i interwencja kryzysowa
W nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także w przypadku kryzysów życiowych, pomoc zapewniają:
• Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (GOIK)
• Adres: ul. Słoneczna 7
• Telefon: 18-352-51-01, 511-469-305 (placówka oferuje również schronienie).
• Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
• Adres: ul. 11-go Listopada 56
• Telefon: 47-834-42-15
Pomoc socjalna
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za pomoc społeczną w mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
• MOPS w Gorlicach
• Adres: ul. Reymonta 1
• Telefon: 18-352-05-10
Pomoc medyczna
W sprawach dotyczących ogólnego stanu zdrowia pierwszą linią pomocy są lekarze POZ oraz szpital.
• Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza
• Adres: ul. Węgierska 21
• Telefon do rejestracji: 18-355-32-00
• Numer alarmowy: 112
• Kontakt z lekarzem rodzinnym.
Osoby nadużywające alkoholu, uzależnione i współuzależnione
Miasto oferuje kompleksowe wsparcie dla osób zmagających się z problemem alkoholu oraz ich bliskich.
• Centrum Terapii Uzależnień
• Adres: ul. Szpitalna 10
• Telefon: 18 352 77 45
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Adres: Urząd Miejski Gorlice, ul. Rynek 2
• Telefon: 18-35 51 282
• Klub Abstynenta Egida
• Adres: ul. 3-go Maja 19
• Telefon: 18 353 61 50
Przeciwdziałanie przemocy domowej
Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na pomoc interwencyjną, prawną oraz psychologiczną.
• Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
• Adres: ul. 11-go Listopada 56, Tel: 47-834-42-15.
• Kontakt z dzielnicowym (wg. rejonu zamieszkania).
• Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (GOIK)
• Adres: ul. Słoneczna 7, tel. 18-352-51-01, 511-469-305.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
• Adres: ul. Reymonta 1, tel. 18-352-05-10.
• Sąd Rejonowy w Gorlicach
• Adres: ul. Biecka 5.