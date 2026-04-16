- Inspektorzy WITD w Krakowie zatrzymali na autostradzie A4 w Balicach pojazd ukraińskiego przewoźnika.
- Kontrola wykazała liczne naruszenia, m.in. dotyczące czasu pracy kierowcy, obsługi tachografu, dokumentacji przewozowej oraz poważną usterkę techniczną układu hamulcowego naczepy (pęknięta tarcza).
- Na kierowcę nałożono 17 mandatów na kwotę 2000 zł, a pojazd wycofano z ruchu do czasu usunięcia usterek; wszczęto też postępowanie administracyjne wobec przewoźnika z kaucją 2400 zł.
Ukraiński przewoźnik pod lupą ITD. Szereg rażących naruszeń
Na autostradzie A4 w Balicach, niedaleko Krakowa, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili kontrolę pojazdu członowego. Ciężarówka należała do ukraińskiego przewoźnika i realizowała międzynarodowy transport drogowy z Polski na Ukrainę. Jak się okazało, rutynowa kontrola ujawniła szereg rażących naruszeń, które zagrażały bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Przede wszystkim, stwierdzono naruszenia związane z czasem pracy kierowcy i obsługą tachografu. W dokumentacji przewozowej również znaleziono braki i nieprawidłowości, co dodatkowo obciążyło przewoźnika.
Najpoważniejsze okazały się jednak nieprawidłowości techniczne pojazdu. W trakcie inspekcji wykryto pękniętą tarczę hamulcową w naczepie. Taka usterka jest niezwykle groźna i mogła doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zwłaszcza przy tak dużym obciążeniu, jakim jest transport międzynarodowy. W związku z tym, wydano natychmiastowy zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości. Dowody rejestracyjne pojazdów zostały zatrzymane.
Podczas jednej kontroli dostał 17 mandatów
Kierowca nie uniknął konsekwencji. W efekcie kontroli nałożono na niego łącznie 17 mandatów karnych na kwotę 2000 zł. Dodatkowo, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, a na poczet przyszłej kary pieniężnej zabezpieczono kaucję w wysokości 2400 zł.