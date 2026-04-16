Inspektorzy WITD w Krakowie zatrzymali na autostradzie A4 w Balicach pojazd ukraińskiego przewoźnika.

Kontrola wykazała liczne naruszenia, m.in. dotyczące czasu pracy kierowcy, obsługi tachografu, dokumentacji przewozowej oraz poważną usterkę techniczną układu hamulcowego naczepy (pęknięta tarcza).

Na kierowcę nałożono 17 mandatów na kwotę 2000 zł, a pojazd wycofano z ruchu do czasu usunięcia usterek; wszczęto też postępowanie administracyjne wobec przewoźnika z kaucją 2400 zł.

Ukraiński przewoźnik pod lupą ITD. Szereg rażących naruszeń

Na autostradzie A4 w Balicach, niedaleko Krakowa, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili kontrolę pojazdu członowego. Ciężarówka należała do ukraińskiego przewoźnika i realizowała międzynarodowy transport drogowy z Polski na Ukrainę. Jak się okazało, rutynowa kontrola ujawniła szereg rażących naruszeń, które zagrażały bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Przede wszystkim, stwierdzono naruszenia związane z czasem pracy kierowcy i obsługą tachografu. W dokumentacji przewozowej również znaleziono braki i nieprawidłowości, co dodatkowo obciążyło przewoźnika.

Najpoważniejsze okazały się jednak nieprawidłowości techniczne pojazdu. W trakcie inspekcji wykryto pękniętą tarczę hamulcową w naczepie. Taka usterka jest niezwykle groźna i mogła doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zwłaszcza przy tak dużym obciążeniu, jakim jest transport międzynarodowy. W związku z tym, wydano natychmiastowy zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości. Dowody rejestracyjne pojazdów zostały zatrzymane.

Podczas jednej kontroli dostał 17 mandatów

Kierowca nie uniknął konsekwencji. W efekcie kontroli nałożono na niego łącznie 17 mandatów karnych na kwotę 2000 zł. Dodatkowo, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, a na poczet przyszłej kary pieniężnej zabezpieczono kaucję w wysokości 2400 zł.

