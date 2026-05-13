Gdzie w Polsce płacą najlepiej? Kraków deklasuje stolicę i rozbija bank

GUS: Kraków pokonuje Warszawę w wysokości zarobków

Z udostępnionych przez GUS danych za marzec wynika, że granica 10 tysięcy złotych średniego wynagrodzenia pękła w aż sześciu miastach wojewódzkich. Liderem całego zestawienia ogłoszono Kraków, w którym przeciętna pensja brutto ukształtowała się na poziomie 13 442,46 zł. Stanowi to wzrost o 5,8 proc. względem poprzedniego roku. Znajdująca się na drugiej pozycji Warszawa może pochwalić się zarobkami niższymi o ponad 1000 zł.

Diametralnie inna sytuacja panuje w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie średnia wypłata w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła pułap jedynie 7 705,38 zł. To dystans rzędu 5 737,08 zł w stosunku do liderującego Krakowa.

Marcowe statystyki pokazują również, że stopa bezrobocia w stolicy województwa małopolskiego ukształtowała się na poziomie 2,7 proc. Oznacza to w praktyce ponad 14 tysięcy zarejestrowanych osób pozostających bez etatu. Wynik ten jest wyższy o 0,5 punktu procentowego w ujęciu rocznym. Pomimo tego Kraków wciąż dyktuje warunki na małopolskim rynku pracy, gdzie średnia bezrobocia wynosi 5,1 proc. Rekordzistą pod kątem braku ofert jest powiat dąbrowski z dwucyfrowym wskaźnikiem 12,2 proc. W stolicy Małopolski o jeden wakat rywalizuje statystycznie 8,8 bezrobotnego, podczas gdy średnia dla całego regionu to 18,4 osoby.

Które branże gwarantują największe podwyżki pensji w Krakowie?

Zestawiając dane z ubiegłymi statystykami, w czołówce krakowskich sektorów z najsilniej rosnącymi płacami znalazło się administrowanie i działalność wspierająca. Skok wynagrodzeń w tej grupie osiągnął aż 26,2 proc. Tuż za nim plasuje się obszar informacji i komunikacji ze wzrostem rzędu 26,1 proc. Trzecie miejsce zarezerwowano dla branży przemysłowej, gdzie pracownicy zarobili przeciętnie o ponad 25 proc. więcej.

Zupełnie odwrotny trend dotknął jednak inne sfery gospodarki. W działalności profesjonalnej, naukowej oraz technicznej wynagrodzenia zanotowały spadek w wysokości 4,2 proc. Drobne obniżki – na poziomie 0,2 proc. – zauważono z kolei w szeroko pojętej działalności związanej z kulturą, rekreacją i rozrywką.

