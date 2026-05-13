Śladami Stanisława Wyspiańskiego w Bronowicach. To tutaj narodził się narodowy dramat "Wesele"

Rydlówka w krakowskich Bronowicach. Jak Stanisław Wyspiański stworzył swój narodowy dramat?

Rydlówka to miejsce symboliczne, które ponad 120 lat temu stało się sceną dla wydarzeń opisanych w "Weselu". To właśnie w tym domu w listopadzie 1900 roku odbyło się wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Stanisław Wyspiański, będący jednym z gości, bacznie obserwował bawiących się ludzi, co stało się impulsem do napisania jego najsłynniejszego utworu. W tamtym czasie Bronowice, oddalone o około 6 kilometrów od krakowskiego Rynku Głównego, były typową wsią, a połączenie świata miejskiej inteligencji z wiejskim folklorem było zjawiskiem fascynującym dla ówczesnych artystów.

Wyspiański był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią, w listopadzie 1900 roku i to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał Wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu - powiedział Kamil Kopek z Muzeum Krakowa.

Współcześnie Rydlówka pełni funkcję muzeum, ale jej charakter odbiega od typowych, sztywnych instytucji. To drewniana chata, w której zachowano oryginalne podłogi, ściany i stropy. Dzięki temu każdy, kto przekracza jej próg, może poczuć się, jakby przeniósł się w czasie do epoki Młodej Polski. Klimat tamtych lat budują nie tylko pamiątki, ale i sama architektura budynku, która przetrwała ponad półtora wieku w niemal niezmienionym stanie.

Co można zobaczyć wewnątrz muzeum Rydlówka? Oryginalne stroje i izba taneczna z 1894 roku

Zwiedzanie domu zaczyna się od pomieszczeń, które były świadkami hucznej zabawy weselnej. Jednym z najważniejszych punktów jest izba taneczna. To na jej deskach odbywały się oczepiny, a pod sufitem wciąż widnieje wyryta data budowy domu – 1894 rok. W muzeum zgromadzono również autentyczne stroje krakowskie, w tym ten należący do panny młodej, Jadwigi Mikołajczykówny. Eksponaty te pozwalają zrozumieć fenomen chłopomanii, czyli nurtu, w którym malarze i literaci z miasta szukali inspiracji w wiejskiej prostocie i szlachetności.

Jak Wyspiański to zobaczył, czyli te meble łączące dom pański i chałupę wiejską. Te proste stołki kuchenne, piec bielony do maści, skrzynia wianna. To, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tetmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej jak na przykład Matejkowski Wernyhora. To wszystko tworzy Polskę tamtych czasów, te cztery stany społeczne zatopione w jednej przestrzeni - wyjaśnił Kamil Kopek.

Kolejne pomieszczenia, takie jak izba sceny czy alkierz (sypialnia gospodarzy), dopełniają obrazu codziennego życia i wyjątkowych chwil z przełomu wieków. W sypialni można zobaczyć pamiątki po rodzinie Rydlów, w tym oryginalną skrzynię, w której panna młoda trzymała swój posag. Muzeum pokazuje, że postacie z dramatu, takie jak Rachela, Żyd czy Haneczka, nie były jedynie literacką fikcją, ale prawdziwymi osobami, które gościły w bronowickiej chacie.

Osadzenie chochoła w Bronowicach. Kiedy odbywa się najważniejsze święto w Rydlówce?

Rydlówka to nie tylko martwa wystawa, ale miejsce, w którym tradycja jest wciąż kultywowana. Co roku, w rocznicę wesela przypadającą w listopadzie, odbywa się tam widowiskowe osadzenie chochoła. Jest to wydarzenie angażujące całą dzielnicę, lokalne szkoły oraz grupy rekonstrukcyjne. Podczas uroczystości krzew róży rosnący przed domem jest owijany słomą, co nawiązuje do finałowych scen dramatu Wyspiańskiego. To święto przyciąga zarówno mieszkańców Krakowa, jak i miłośników literatury z całej Polski.

Co roku, w najbliższą sobotę rocznicy wesela, robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. [...] Wieczorem mamy takie oprowadzanie performatywne, kiedy to na jedną noc to wesele odżywa, w tych izbach, w tych pomieszczeniach tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowany, skosztować zakąski przy stole biesiadnym - mówił pracownik muzeum.

W 2026 roku główne uroczystości zaplanowano na sobotę, 22 listopada. Udział w takim wydarzeniu to rzadka okazja, by dosłownie wejść w środek akcji znanej ze szkolnych lektur. Organizatorzy podkreślają, że choć od napisania "Wesela" minęło 125 lat, pytania stawiane przez Wyspiańskiego o kondycję narodu i umiejętność porozumienia między różnymi grupami ludzi, pozostają aktualne. Wizyta w Bronowicach to zatem nie tylko lekcja historii, ale też szansa na spojrzenie na współczesną Polskę przez pryzmat dawnych tradycji.