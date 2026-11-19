Rada Miasta Krakowa nie poparła propozycji prezydenta Łukasza Gibały o zawieszeniu partnerstwa ze Lwowem.

Większość radnych (KO i Nowa Lewica) opowiedziała się za odesłaniem projektu, sugerując, że prezydent powinien ponownie skontaktować się z merem Lwowa. Uzasadnili to tym, że lwowska uchwała o roku UPA mogła nie wejść w życie z powodu braku podpisu przewodniczącego.

Prezydent Gibała podtrzymuje swój projekt, ponieważ do tej pory nie otrzymał odpowiedzi od mera Lwowa Andrieja Sadowego na pismo w sprawie decyzji o ustanowieniu 2027 rokiem UPA.

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Kością niezgody w relacjach polsko-ukraińskich stała się decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej, która postanowiła, że rok 2027 będzie oficjalnie rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza OUN Ołeha Olżycza. Dla Polaków to decyzja trudna do zaakceptowania – Roman Szuchewycz jest bezpośrednio współodpowiedzialny za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zareagował stanowczo i 21 października zaproponował zawieszenie partnerstwa ze Lwowem. Postawił jednak merowi Lwowa, Andrijowi Sadowemu, jasny warunek: jeśli mer potępi decyzję rady obwodowej, projekt uchwały zostanie wycofany. Niestety, ze strony ukraińskiej napotkano na mur milczenia.

– Niestety nie dostałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi. 11 listopada złożył nam gratulacje z okazji święta naszego. Po tragedii 7 listopada wysłał kondolencje. Ale na to konkretne pismo nie odpowiedział. Więc sprawa jest teraz w rękach wysokiej rady – relacjonował prezydent Łukasz Gibała podczas środowej sesji. W związku z tym prezydent podtrzymał swój projekt.

Zaskakujący zwrot akcji w Radzie Miasta Krakowa. Radni KO i Lewicy odesłali projekt

Mimo determinacji prezydenta miasta oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości, uchwała o zawieszeniu współpracy nie została poddana pod ostateczne głosowanie. Większość, którą w krakowskiej radzie ma Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica, zdecydowała o odesłaniu projektu z powrotem do projektodawcy, czyli do prezydenta Gibały.

Radny Grzegorz Stawowy argumentował, że Kraków współpracuje ze Lwowem od 1995 roku i warto podjąć jeszcze jedną próbę kontaktu z merem Sadowym. Wskazał również na fakt, że lwowska uchwała o roku UPA formalnie nie została opublikowana, ponieważ przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Jurij Chołod nie podpisał tego dokumentu w wymaganym terminie, co wywołało tam lokalny spór prawny.

Zupełnie inne zdanie na ten temat ma opozycja. Radna PiS Agnieszka Paderewska oceniła brak odpowiedzi od mera Lwowa jako „pewnego rodzaju lekceważenie” i ostrzegła przed narażaniem urzędu prezydenta Krakowa na dalsze lekceważące traktowanie. Z kolei radny Maciej Michałowski (PiS) stwierdził wprost: – Powinniśmy oczekiwać przeprosin i dopiero potem odwiesić współpracę z miastem Lwowem. Przypomniał również, że Przemyśl już 26 października jednogłośnie zawiesił współpracę ze Lwowem.

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