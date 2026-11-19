Ogromna inwestycja powstaje w Zakopanem

Nowy kompleks powstaje na Polanie Szymoszkowej, w sąsiedztwie Bachleda Hotelu Kasprowy oraz popularnego stoku narciarskiego. To właśnie w tym miejscu wcześniej funkcjonowało sezonowe kąpielisko odkryte. Zostało ono zlikwidowane, a teren przeznaczono pod znacznie większe przedsięwzięcie.

Inwestycja nosi nazwę Bachleda Termy Kasprowy. Jej założeniem jest stworzenie całorocznego centrum rekreacyjnego, w którym będzie można odpoczywać zarówno podczas zimowego wyjazdu w góry, jak i letniego urlopu. Położenie w pobliżu stoku narciarskiego ma być dodatkowym atutem.

Budowa term za 400 mln zł. Prace trwają mimo zimowej pogody

Skala przedsięwzięcia jest imponująca. Szacunkowy koszt budowy wynosi około 400 mln zł, natomiast wartość umowy zawartej z generalnym wykonawcą, firmą Polimex Mostostal, to 384,9 mln zł netto. Cały kompleks ma mieć około 47 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Na placu budowy praca wre. Jak wynika z najnowszych doniesień, pierwsze opady śniegu nie przeszkodziły ekipom w kontynuowaniu robót. Na miejscu działają trzy duże dźwigi, a w wykopie widać już fragmenty żelbetowych ścian, słupów i pomieszczeń.

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Baseny termalne, sauny i strefa relaksu. Co powstanie na Podhalu?

Bachleda Termy Kasprowy mają być czymś więcej niż tradycyjnym kompleksem basenowym. Projekt zakłada podział obiektu na kilka stref, tak aby mogli z niego korzystać zarówno miłośnicy wodnej zabawy, jak i osoby szukające spokojnego wypoczynku.

W planach znalazły się m.in.:

Strefa rekreacyjna – z basenami, zjeżdżalniami, atrakcjami dla dzieci i basenami z falą.

– z basenami, zjeżdżalniami, atrakcjami dla dzieci i basenami z falą. Strefa wypoczynku – z basenami o spokojniejszym charakterze, hydromasażami i przestrzeniami relaksacyjnymi.

– z basenami o spokojniejszym charakterze, hydromasażami i przestrzeniami relaksacyjnymi. Saunarium VIP

Baseny zewnętrzne

Strefa fitness i rehabilitacji

Zaplecze gastronomiczne.

Bachleda Termy Kasprowy to nie tylko kolejna inwestycja turystyczna — to symboliczny krok w przyszłość Zakopanego i całego Podhala. Łączy naturę z nowoczesnością, tradycję z innowacją, a lokalną gościnność z światowym standardem. Ten imponujący kompleks wpisuje się w nowy etap rozwoju Zakopanego — jako nowoczesnego, ekologicznego i całorocznego kurortu na miarę XXI wieku - czytamy na stronie kasprowy.pl.

Kiedy otwarcie nowych term w Zakopanem?

Na uruchomienie nowej atrakcji trzeba będzie jeszcze poczekać. Zgodnie z obecnym harmonogramem kompleks ma być gotowy pod koniec 2028 roku. Do tego czasu wykonawcy muszą zakończyć prace budowlane, zamontować niezbędne instalacje i przygotować obiekt do przyjmowania gości.