Krzeszowice chcą ponownie zostać uzdrowiskiem

Chodzi o Krzeszowice w województwie małopolskim, które mają bogatą historię związaną z lecznictwem uzdrowiskowym. Miejscowość przez lata przyciągała osoby poszukujące wypoczynku i możliwości skorzystania z właściwości miejscowych wód leczniczych. Jej uzdrowiskowa przeszłość zakończyła się jednak w 1967 roku, kiedy utraciła oficjalny status.

Po latach temat jednak powraca. Władze Krzeszowic chciałyby ponownie wykorzystać naturalne walory miejscowości i stworzyć warunki do rozwoju lecznictwa. Nie chodzi przy tym wyłącznie o przywrócenie dawnego tytułu, ale również o odbudowę infrastruktury, która pozwoliłaby przyjmować kuracjuszy.

Krzeszowice mają długą historię uzdrowiskową

Historia lecznictwa w Krzeszowicach sięga kilku stuleci. Miejscowe wody mineralne były znane już w XVII wieku, natomiast regularną działalność uzdrowiskową zaczęto rozwijać pod koniec XVIII stulecia. Szczególnie dobrym okresem dla Krzeszowic był XIX wiek. Powstała wówczas infrastruktura uzdrowiskowa, a miejscowość stała się jednym z ważniejszych ośrodków tego typu w regionie.

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Powstanie zakład przyrodoleczniczy i park zdrojowy?

Samorząd chce wykorzystać to, co Krzeszowice mają najcenniejszego, czyli naturalne wody lecznicze i wieloletnie tradycje związane z ich wykorzystaniem. Plan zakłada jednak stopniowe przygotowanie miejscowości do ponownego pełnienia funkcji uzdrowiskowej.

Pierwszym celem władz jest uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Obecnie konieczne jest jeszcze przeprowadzenie odpowiednich formalności, w tym wyznaczenie stref uzdrowiskowych. Następnie przyjdzie czas na inwestycje, które pozwolą stworzyć odpowiednie zaplecze dla przyszłych kuracjuszy.

W planach wymieniane są zakład przyrodoleczniczy, park zdrojowy oraz wyznaczenie terenów, na których w przyszłości mogłyby powstać domy zdrojowe.

Kiedy Krzeszowice ponownie przyjmą kuracjuszy?

Na powrót Krzeszowic do grona polskich uzdrowisk trzeba będzie jeszcze poczekać. Władze nie ukrywają, że przed nimi sporo pracy, a cały proces wymaga czasu i odpowiedniego przygotowania. Burmistrz Wacław Gregorczyk szacuje, że uzyskanie pełnego statusu uzdrowiska może zająć nawet około 10 lat.