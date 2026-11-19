Robert Makłowicz odwiedził Wieliczkę. Pokazał niezwykłe miejsce

Robert Makłowicz regularnie zabiera swoich widzów w podróże po Polsce i świecie, odkrywając przed nimi ciekawe zakątki, lokalne tradycje oraz kulinarne specjały. Jednym z przystanków swego czasu na jego trasie była Wieliczka w Małopolsce. Efektem wizyty stał się odcinek opublikowany na jego kanale YouTube.

Podczas pobytu dziennikarz odwiedził przede wszystkim Kopalnię Soli „Wieliczka”, która od stuleci jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w regionie. Podziemne komory, solne wyrobiska i ślady wielowiekowej działalności górniczej tworzą przestrzeń, jakiej trudno szukać w innych częściach kraju. Makłowicz zajrzał również do Zamku Żupnego.

Podziemne uzdrowisko w Wieliczce. Kuracjusze schodzą pod ziemię

Wielicka kopalnia soli kojarzy się przede wszystkim z turystycznymi trasami i niezwykłymi komorami. Ma jednak również drugie oblicze. Na głębokości pod ziemią działa ośrodek, w którym można skorzystać z pobytów o charakterze uzdrowiskowym i rehabilitacyjnym, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Najdziwniejsze uzdrowisko w Polsce? Znajduje się w Małopolsce w nietypowej lokalizacji.

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Uzdrowisko w Wieliczce

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Wieliczka to nie tylko kopalnia soli

Wizyta Roberta Makłowicza przypomniała również o bogatej historii całego miasta. Ważnym punktem na mapie Wieliczki jest wspomniany Zamek Żupny, który przez stulecia był związany z zarządzaniem wydobyciem i handlem solą. Obecnie mieści się w nim muzeum prezentujące dzieje wielickiego górnictwa oraz związane z nim dziedzictwo.