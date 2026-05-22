Wyszła na spotkanie ze znajomymi i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety

12-letnia Elżbieta Wojtacka przepadła bez wieści w czwartek 21 maja 2026 roku , kiedy to po spotkaniu w gronie znajomych nie zjawiła się w domu i od tamtej pory nie odezwała się do rodziny.

, kiedy to po spotkaniu w gronie znajomych nie zjawiła się w domu i od tamtej pory nie odezwała się do rodziny. Zaginiona mierzy 161 cm, ma długie blond włosy, a w chwili zniknięcia nosiła czarną bluzę z kapturem , spodnie dżinsowe za kolano oraz biało-czarne obuwie.

, spodnie dżinsowe za kolano oraz biało-czarne obuwie. Każdy, kto może pomóc w ustaleniu losów 12-latki, jest proszony o pilny telefon do Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numer 47-83-52-913 lub na numer alarmowy 112.

Poszukiwania 12-letniej Elżbiety. Policja podaje rysopis

Krakowscy funkcjonariusze, chcąc przyspieszyć poszukiwania, udostępnili dokładny rysopis zaginionej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka mierzy 161 centymetrów wzrostu i ma blond włosy, które sięgają jej do łopatek. W czwartek 21 maja 2026 roku, gdy była widziana po raz ostatni, miała na sobie czarną bluzę z kapturem, dżinsowe spodnie sięgające za kolano oraz czarno-białe obuwie. Dodatkowo mundurowi zaznaczają, że 12-latka najprawdopodobniej zabrała ze sobą czarną torebkę, która była ozdobiona różnokolorowymi przypinkami, co może stanowić istotną wskazówkę dla przechodniów.

Przedstawiciele organów ścigania apelują, by nie bagatelizować żadnych, nawet z pozoru nieistotnych szczegółów. Każdy sygnał od osób, które mogły natknąć się na dziewczynkę lub dysponują wiedzą o jej aktualnym wyglądzie bądź miejscu pobytu, powinien zostać niezwłocznie przekazany odpowiednim służbom.

Gdzie zgłaszać informacje o zaginionej w Krakowie?

Obecnie każdy ślad mogący naprowadzić na trop Elżbiety Wojtackiej jest niezwykle cenny. Osoby posiadające jakiekolwiek wskazówki dotyczące losów 12-latki, która zniknęła z krakowskich ulic, proszone są o bezpośredni kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie za pośrednictwem numeru telefonu 47-83-52-913.

W przypadkach wymagających pilnej interwencji lub gdy ktoś jest przekonany, że zlokalizował zaginioną, najlepiej niezwłocznie wykręcić numer alarmowy 112. Mundurowi zapewniają pełną anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje. Służby zachęcają również do szerokiego udostępniania apelu o zaginięciu w mediach społecznościowych, by komunikat dotarł do jak najszerszego grona odbiorców.

Sonda Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI