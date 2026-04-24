Kupon za 20 złotych przyniósł wielką fortunę. Gigantyczna wygrana pod Krakowem

We wtorek 23 kwietnia w punkcie przy ulicy Krakowskiej 26 w Zabierzowie padła imponująca nagroda rzędu miliona złotych w grze VIVA LA KASA.

Dzięki temu szczęśliwemu trafowi podkrakowska miejscowość trafiła na oficjalną mapę miast z najwyższymi nagrodami Totalizatora Sportowego.

Od pierwszych dni 2026 roku miłośnicy takich loterii wydrapali już trzy nagrody po dwa miliony złotych oraz cztery kwoty równe milion złotych i wyższe.

Ogromna kwota ze zdrapki w Zabierzowie. Zwycięzca kupił los za ułamek tej sumy

Data 23 kwietnia 2026 roku na długo pozostanie w pamięci mieszkańców tej niedużej małopolskiej miejscowości. Właśnie wtedy w kolekturze znajdującej się przy ulicy Krakowskiej 26 pewien klient poprosił o los z serii VIVA LA KASA, za który zapłacił zaledwie dwadzieścia złotych. Szybko okazało się, że ten niepozorny kawałek papieru ukrywał główną wygraną w wysokości okrągłego miliona złotych. Za sprawą tego niesamowitego uśmiechu losu gmina Zabierzów natychmiast awansowała do elitarnego zestawienia lokalizacji z najwyższymi zdobyczami w historii polskiego operatora gier liczbowych.

Warto wspomnieć, że dosłownie kilka dni temu ktoś skreślił prawidłową szóstkę w losowaniu Lotto, a szczęśliwy kupon przyniósł graczowi z Brzeska potężne dwa miliony złotych.

Statystyki pokazują, że od początku 2026 roku zdrapki generują gigantyczne wypłaty dla graczy. Do tej pory zanotowano trzy główne wygrane o wartości dwóch milionów złotych każda oraz cztery nagrody przekraczające próg miliona złotych, z czego jedna wyniosła dokładnie milion i siedem tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę okres od stycznia do chwili obecnej, Totalizator Sportowy wypłacił miłośnikom zdrapek zawrotną kwotę ponad pół miliarda złotych. Tak ogromne sumy idealnie obrazują niesłabnące zainteresowanie tą formą rozrywki i chęć szybkiego zysku wśród obywateli.

Jutrzejsze losowanie tradycyjnego Lotto daje szansę na zgarnięcie trzech milionów złotych, natomiast w wariancie z plusem stawką będzie gwarantowany milion. Największe emocje towarzyszą jednak dzisiejszemu rozdaniu w europejskiej loterii Eurojackpot, ponieważ do zdobycia czeka tam absolutnie astronomiczna kwota stu pięćdziesięciu milionów złotych.

