Na drodze krajowej nr 75 w Witowicach Dolnych i Wytrzyszczce doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, a trasa na odcinku Jurków – Nowy Sącz jest całkowicie zablokowana.

W obu kierunkach utworzyły się kilkukilometrowe korki, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 9.30.

Wypadek w Witowicach Dolnych. Gigantyczne korki na sądeczance

Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 marca w godzinach porannych na jednym z najbardziej newralgicznych odcinków drogi krajowej nr 75. To właśnie tam, na trasie łączącej Jurków z Nowym Sączem, zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Siła uderzenia musiała być znaczna, o czym świadczą zniszczenia aut i fakt, że pomocy medycznej wymagały trzy osoby biorące udział w wypadku. Na miejsce karambolu natychmiast wezwano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego, które zajęły się poszkodowanymi.

Służby, zabezpieczając teren akcji ratunkowej, podjęły decyzję o całkowitym zamknięciu drogi w obu kierunkach. Jak podaje GDDKiA, droga jest całkowicie zablokowana, co dla setek kierowców oznacza utknięcie w gigantycznym zatorze. Korek, zarówno w stronę Nowego Sącza, jak i w przeciwnym kierunku, ma już co najmniej dwa kilometry długości i stale się powiększa.

Karambol na DK75. Służby apelują do kierowców o ostrożność i wybieranie innych tras

Na miejscu wypadku wciąż trwają intensywne działania. Policjanci prowadzą oględziny, starając się ustalić dokładne przyczyny i okoliczności, które doprowadziły do tego karambolu. Strażacy zabezpieczają rozbite pojazdy i neutralizują wycieki płynów eksploatacyjnych, aby jak najszybciej przygotować drogę do ponownego otwarcia. Niestety, według wstępnych szacunków przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 9.30, choć nie można wykluczyć, że czas ten ulegnie wydłużeniu.

W związku z paraliżem komunikacyjnym na wypadku na DK75, służby apelują do wszystkich kierowców planujących podróż w tym rejonie o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, w miarę możliwości, o omijanie zablokowanego odcinka. Zalecane jest korzystanie z tras alternatywnych, choć w obecnej sytuacji należy liczyć się z tym, że ruch na lokalnych drogach również może być znacznie wzmożony.

