W sercu malowniczych Pienin, w dolinie meandrującego Dunajca, leżą Sromowce Niżne – dawna wieś królewska, a dziś tętniąca życiem perła Małopolski. Ta licząca około 1000 mieszkańców miejscowość to znacznie więcej niż tylko popularny cel turystyczny. To miejsce, gdzie tysiące lat historii spotykają się z nowoczesnością, a polska kultura płynnie przenika się ze słowacką.

Historia osadnictwa na tym terenie sięga niewiarygodnie odległych czasów. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie tu myśliwskiego obozowiska z IX tysiąclecia p.n.e. Formalne początki wsi, założonej w pierwszej połowie XIV wieku, wiążą się z zakonem klarysek ze Starego Sącza. Z czasem jej ranga wzrosła, a w drugiej połowie XVI wieku Sromowce Niżne, należące do tenuty czorsztyńskiej, zyskały status wsi królewskiej.

Wyjątkowe walory krajobrazowe doceniono już dawno. W 1832 roku rozpoczęto organizację turystycznych spływów Dunajcem do Szczawnicy, które do dziś stanowią główną atrakcję regionu. Działalność Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, założonego tu w 1934 roku, kontynuuje tę piękną tradycję. Świadkiem bogatej przeszłości jest zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Katarzyny z 1513 roku. Dziś, jako ważny punkt na Szlaku Architektury Drewnianej, mieści galerię sztuki.

Prawdziwym przełomem, który na nowo zdefiniował charakter miejscowości, było otwarcie w 2006 roku nowoczesnej kładki pieszo-rowerowej. Ta konstrukcja symbolicznie i fizycznie połączyła polski brzeg Dunajca ze słowacką miejscowością Czerwony Klasztor. Dzięki niej turyści mogą w kilka minut znaleźć się na Słowacji, by zwiedzić imponujący, XIV-wieczny kompleks klasztorny – Czerwony Klasztor. Ta łatwość przekraczania granicy otworzyła nowe możliwości, w tym wycieczki słynną Drogą Pienińską.

Dziś Sromowce Niżne to tętniąca życiem baza wypadowa na najpiękniejsze szlaki Pienin, w tym na Trzy Korony i Górę Zamkową. To miejsce, gdzie można rozpocząć flisacki spływ, podziwiać wiekową architekturę, a następnie, po krótkim spacerze, znaleźć się w innym kraju. To unikalne połączenie królewskiej historii i transgranicznej teraźniejszości sprawia, że Sromowce Niżne są miejscem absolutnie wyjątkowym.

