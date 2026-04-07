Grill w Krakowie zamienił się w krwawą bójkę. Policja zatrzymała pięć osób

Pod koniec marca br. policjanci z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zatrzymali pięć osób biorących udział w bójce.

Do zdarzenia doszło we wschodniej części Krakowa, gdzie grupa osób umówiła się na grilla.

Zatrzymanym postawiono zarzut udziału w bójce, za co grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kraków: brutalna bójka po grillu. Co wydarzyło się na os. Zgody?

Do zdarzenia doszło 29 marca br. na jednej z ulic we wschodniej części Krakowa. Według zgłoszenia, w tym rejonie miała mieć miejsce bójka z udziałem kilku osób. Policjanci z Komisariatu Policji VIII w Krakowie natychmiast udali się na wskazane miejsce. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali grupę osób, które, jak się okazało, chwilę wcześniej uczestniczyły w gwałtownej awanturze. Na miejsce wezwano również załogę pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy poszkodowanym w wyniku zajścia.

Z ustaleń mundurowych wynika, że obecne na miejscu osoby umówiły się wcześniej na grilla. To, co miało być przyjemnym spotkaniem towarzyskim, szybko przerodziło się w koszmar. Według relacji świadków, w trakcie spotkania jeden z mężczyzn, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, wszczął awanturę z innymi uczestnikami. Sytuacja eskalowała błyskawicznie, prowadząc do brutalnej bójki.

W momencie przybycia policji, osoby, które brały udział w zdarzeniu, zostały zatrzymane. Jednakże, główny prowodyr awantury zdążył uciec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem funkcjonariuszy. Policjanci nie dali za wygraną i dzięki szybkim działaniom operacyjnym, jeszcze tego samego dnia ustalili miejsce jego ukrycia. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu w centrum miasta.

Zarzuty i konsekwencje: Do 3 lat pozbawienia wolności za bójkę w Krakowie

Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione do policyjnej jednostki w Nowej Hucie, a następnie trafiły do policyjnego aresztu. W sumie pięciu osobom przedstawiono zarzut udziału w bójce, która naraziła inną osobę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

