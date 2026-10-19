Grypa i COVID-19 w Krakowie: Sanepid ujawnia dane i apeluje przed szczytem zachorowań

Grypa pod kontrolą

Statystyki zachorowań na grypę w Krakowie w porównaniu do ubiegłego roku utrzymują się na niemal identycznym poziomie. W sierpniu tego roku odnotowano 40 przypadków - co stanowi zaledwie niewielki wzrost w porównaniu z 36 zachorowaniami w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei we wrześniu zarejestrowano 28 przypadków, podczas gdy rok wcześniej było ich 31.

Potężny spadek COVID-19

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku COVID-19. Tutaj krakowski Sanepid odnotowuje potężny spadek liczby zakażeń. W sierpniu ubiegłego roku zgłoszono 513 przypadków, podczas gdy w tym roku było ich zaledwie 45. Jeszcze większą różnicę widać we wrześniu - rok temu zanotowano aż 1365 chorych, a obecnie tylko 107.

Dlaczego chorujemy mniej? Nawyki z pandemii procentują

Zdaniem przedstawicielki Sanepidu tak znaczny spadek zachorowań na COVID-19 to wypracowany efekt rosnącej świadomości społecznej, regularnych szczepień oraz zachowań profilaktycznych.

Ten spadek wynika głównie z tego, że ludzie się szczepią. Wiedzą już, jak o siebie dbać i jak dbać o higienę. Wszystko, czego nauczyliśmy się w czasie pandemii, teraz nam procentuje - wyjaśnia Dominika Łatak-Glonek, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Gdzie i jak można się zaszczepić?

Przedstawiciele służb medycznych przypominają, że początek jesieni to najlepszy moment na przyjęcie szczepionki. Daje to organizmowi czas na wytworzenie odpowiedniej odporności. Zaszczepić może się każdy, a do wyboru są dwie główne ścieżki:

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): Po konsultacji z lekarzem rodzinnym i wystawieniu skierowania.

Po konsultacji z lekarzem rodzinnym i wystawieniu skierowania. Apteki: Szczepienia wykonują tam wykwalifikowani farmaceuci. Zanim jednak udamy się do apteki, warto upewnić się w internecie lub telefonicznie, czy dana placówka świadczy takie usługi, i umówić się na konkretną godzinę.

W aptekach szczepią farmaceuci. To wykwalifikowane i odpowiednio przeszkolone osoby, które posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Idąc do apteki, szczepimy się równie bezpiecznie, jak w przychodni POZ - dodaje rzecznik prasowy.

Podstawowa profilaktyka na co dzień

Samo szczepienie to nie wszystko. Sanepid przypomina o prostych, ale niezwykle skutecznych nawykach higienicznych:

Częste i dokładne mycie rąk: Wirusy łatwo przenoszą się przez dotyk - na klamkach, pieniądzach, telefonach czy poręczach w komunikacji miejskiej czai się mnóstwo drobnoustrojów.

Wirusy łatwo przenoszą się przez dotyk - na klamkach, pieniądzach, telefonach czy poręczach w komunikacji miejskiej czai się mnóstwo drobnoustrojów. Zostań w domu podczas choroby: W przypadku wystąpienia symptomów infekcji należy unikać wychodzenia do pracy, szkoły czy sklepu, aby nie narażać innych.

W przypadku wystąpienia symptomów infekcji należy unikać wychodzenia do pracy, szkoły czy sklepu, aby nie narażać innych. Chroń najsłabszych: Szczególną ostrożność należy zachować w kontakcie z osobami starszymi oraz przewlekle chorymi.

Szczególną ostrożność należy zachować w kontakcie z osobami starszymi oraz przewlekle chorymi. Wzmocnij organizm: Prawidłowo zbilansowana dieta bogata w warzywa i owoce wspiera układ odpornościowy.

Kiedy przypada szczyt zachorowań?

Choć sezon infekcyjny już się rozpoczął, najtrudniejszy okres dopiero przed nami. Szczyt zachorowań w naszym regionie przypada zazwyczaj na pierwsze miesiące roku - styczeń, luty oraz marzec. Zachorowania mogą utrzymywać się na wysokim poziomie również w kwietniu, jednak wiele zależy w tym przypadku od pogody.