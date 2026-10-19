W Energylandii w Zatorze powstaje Rokan, pierwszy w Polsce wing coaster.

Będzie to najwyższy i najdłuższy wing coaster w Europie.

Z zapowiedzi Energylandii wynika, że atrakcja zostanie udostępniona już w sezonie 2027.

Kiedy otwarcie nowej atrakcji w Zatorze? Energylandia ujawnia szczegóły projektu Rokan

Przedstawiciele parku rozrywki oficjalnie potwierdzili, że gigantyczna inwestycja staje się rzeczywistością na naszych oczach. Oficjalne otwarcie i udostępnienie atrakcji dla zwiedzających zaplanowano na sezon 2027.

- Jeszcze niedawno był tylko planem, a teraz powstaje na Waszych oczach! Rokan - najwyższy i najdłuższy Wing Coaster w Europie nabiera kształtów i już w sezonie 2027 będziecie mogli przetestować go na własnej skórze! My nie zwalniamy tempa. A Wy, jesteście gotowi na to, co nadchodzi? – przekazała Energylandia we wpisie umieszczonym w mediach społecznościowych, podsycając niecierpliwość fanów ekstremalnej rozrywki.

Czym jest wing coaster? Ta kolejka zyskała status kultowej

Wing coaster zalicza się do grona najbardziej widowiskowych stalowych kolejek górskich, gwarantujących zupełnie nową jakość doznań. Kluczową różnicą w stosunku do klasycznych rollercoasterów jest ulokowanie siedzeń po obu stronach szyn, a nie na nich lub pod nimi.

Taka innowacyjna budowa wagoników sprawia, że pasażerowie doświadczają wrażenia swobodnego lotu, nie mając żadnego oparcia pod nogami ani osłony nad głową. Prekursorem tego rozwiązania był oddany do użytku w 2011 roku Raptor, zlokalizowany we włoskim Gardalandzie. Tamtejsza atrakcja szybko zdobyła status kultowej, a teraz z podobnych wrażeń będą mogli skorzystać goście odwiedzający Zator.

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